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Это же история конца света! Антон Долин об успехе мультфильма Straume

© Lsm.lv 10 декабря, 2024 12:08

История и культура 0 комментариев

То, что латвийский анимационный фильм Straume («Поток», в мировом прокате Flow) уверенно собирает награды престижных международных кинофестивалей, своего рода закономерность — на пользу большой популярности этого фильма послужило два фактора, внутренний и внешний, рассказал российский кинокритик-эмигрант Антон Долин, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР4.

А вот повысить шансы на «Оскар», по его мнению, может хорошо организованный кинопрокат картины в США.

«Первое — это высокое художественное качество самой картины. Оно выдающееся! Это удивительный и очень своевременный мультфильм. Второе — это контекст. Это тоже важное обстоятельство: в какой год, из какой страны, на какой площадке, как появился этот мультфильм», — пояснил кинокритик.

Straume, по оценке Долина — это независимое кино, что всегда вызывает симпатию, и притом «сделанное как предельно авторское».

«Сценарий, режиссура, продюсирование и, как я понимаю, даже музыка отчасти — это всё один человек. Когда мы видим другие анимационные полнометражные картины, которые сделаны обычно скорее студией, чем режиссером, и там миллион разных участников, и все это коллективный разум — то такой индивидуальный труд, конечно, очень привлекателен.

Кроме того, узнаваемый стиль анимации, который не похож ни на чей больше, очень индивидуальный. Ты не встретишь такого, если будешь смотреть, например, «Моану-2» или «Головоломку-2», хотя понятно, что там ресурсы несопоставимы.

И сюжет, сюжет! Это все-таки очень важно. Люди реагируют, да, визуальный ряд, на то, как разворачиваются события, на гэги какие-то. Но это же история конца света! Мы все переживаем сейчас конец света. Метафорически, наверное, но все-таки переживаем, мы ощущаем его так.

И это — Всемирный потоп, а что такое Всемирный потоп? Это — прототип всех апокалипсисов. До Откровения Иоанна Богослова был Всемирный потоп — это Ветхий Завет.

Во всех культурах есть эта легенда об Атлантиде, которая ушла на дно: конец, смерть цивилизации после того, как пришел тот самый потоп. Он же — поток в этом мультфильме. И важны животные, которые выживают, когда нет никаких людей, поясняет Долин — в Straume показан мир животных без людей.

«Здесь древнейший страх конца света смыкается с очень современным — с экологической повесткой. Мир, в котором не осталось людей — на что он оказывается похож? Где природа победила человечество и уничтожила, видимо, его. То есть это очень серьезные, можно сказать, научные вопросы, которые в виде такой детской, семейной прозрачной притчи решены. Как это может не быть симпатичным?

Добавим к этому, что очень многие болеют за котов. Лично я dog person — в фильме и пес есть, это тоже важно. Ну, капибара — это, наверное, самое любимое животное вообще у всех. В том числе у других животных. Ведь капибара единственное животное, способное уживаться с кем угодно от крокодилов до каких-то птиц. (..)

Капибара — это такое объединяющее звено, которое может всех со всеми подружить. Что и происходит в мультфильме».

Контекст же при появлении этой анимационной ленты такой, по словам критика, что мир киноиндустрии проживает «довольно неудачный год», когда очень мало действительно выдающихся фильмов (а не только мультфильмов). И Латвия выглядит как абсолютно новая для большинства зрителей мира страна:

«Вот фильм вышел в Америке. Уверяю вас, я только что был в большом турне по Америке, и  везде спрашивают: а вы откуда приехали? Говорю: из Латвии. Да, а это где? Не знают, в какой части света это находится. Но в данном случае это плюс! Потому что все ждут новых территорий, новых неизведанных каких-то впечатлений, и мультфильм создает такое впечатление».

Как сообщалось, мультипликационный фильм Гинта Зилбалодиса «Поток» 9 декабря выдвинут на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм».   

 7 декабря на церемонии в Люцерне, Швейцария, он получил премию Европейской киноакадемии как лучший полнометражный анимационный фильм. «Поток» также посмотрели более 100 000 зрителей и в самой Латвии. Картина уже завоевала 16 международных наград, в частности, 22 октября мультипликационный фильм завоевал главный приз жюри (Grand Jury Prize) на фестивале анимационного кино Animation is Film в Лос-Анджелесе.

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