«Это возмутительно. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля»: Байден об ордере МУС на арест Нетаньяху

"Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равенства - никакого. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля, против угроз его безопасности", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее Совет национальной безопасности США обнародовал заявление, в котором говорилось, что США "по-прежнему глубоко обеспокоены поспешностью прокурора (МУС. - Ред.) с выдачей ордеров на арест и тревожными процессуальными ошибками, которые привели к этому решению".

Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС. Поскольку у суда нет собственной "полиции", за исполнение его решений несут ответственность 124 государства - участника Римского статута, напоминает агентство AFP.

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта в соответствии с ордерами МУС является обязательным к исполнению решением. "Это не политическое решение. Это судебное, юридическое решение МУС. И решение суда должно уважаться и выполняться", - заявил Боррель на пресс-конференции в Иордании 21 ноября в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Биньямин Нетаньяху об ордере МУС на его арест

Сам Биньямин Нетаньяху прокомментировал выдачу ордеров МУС такими словами: "Антисемитское решение Международного уголовного суда можно сравнить с современным делом Дрейфуса - и закончится оно точно так же". При этом премьер Израиля подразумевал политический скандал во Франции в конце XIX - начале XX века, связанный с судебным преследованием капитана генерального штаба Альфреда Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже в пользу Германии и приговоренного к пожизненной каторге.

Раскритиковал решение МУС и президент Аргентины Хавьер Милей. Он заявил, что суд проигнорировал право Израиля защищать себя от постоянных атак террористических организаций - таких, как ХАМАС и "Хезболлах".

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто отметил, что его страна будет обязана арестовать Нетаньяху и Галанта, если они приедут туда. Однако он добавил, что считает неправильным, что МУС поставил на один уровень Нетаньяху иХАМАС.

Глава МИД Турции Хакан Фидан приветствовал выдачу МУС ордеров на арест, назвав их "важным шагом".

Со своей стороны генеральный секретарь AI Аньес Калламар не подвергла сомнению законность решения МУС. "Государства - члены МУС и все международное сообщество не должны останавливаться ни перед чем, пока эти люди (Нетаньяху, Галант и Дейф) не предстанут перед независимыми и беспристрастными судьями МУС", - указала она.

Ордеры МУС на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа

МУС сообщил 21 ноября на своем сайте, что выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны страны Йоава Галанта и одного из главарей террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Израильских политиков суд обвинил в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории сектора Газа против его гражданского населения. В частности, говорится в сообщении, суд счел, что оба политика "намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания", и препятствовали оказанию палестинцам гуманитарной помощи как минимум с 8 октября 2023 года.

В обвинении также упоминается голод среди гражданского населения сектора Газа и лишение их базовых прав, включая право на жизнь и здоровье. Кроме того, по мнению МУС, израильское руководство ответственно за "целенаправленные атаки против гражданского населения Газы".

Обвинения против главаря ХАМАС Мохаммеда Диаб Ибрагима аль-Масри, известного под псевдонимом Мохаммед Дейф, связаны в первую очередь с террористической атакой 7 октября, совершенной с территории сектора Газа против израильского гражданского населения.