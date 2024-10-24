«Это вчерашний ужин?» Пациента смутила еда в больнице: это вообще съедобно? (ФОТО, ВИДЕО)

Es nespēju vārdiem aprakstīt ko man tikko atnesa pusdienās onkoloģijas slimnīcā. Es nezinu kas tas ir. Visticamāk pēdējais vakarēdiens. Es nevēlos izklausīties iedomīgs vai izlepis,bet šis nav ēdams! Tas smird un staipās. Tā ir necieņa pret produktiem, kuri izmantoti! pic.twitter.com/S27kmrbgSj— Armands Troska (@a_troska) October 23, 2024
В соцсети "Х" развернулось обсуждение вокруг размещенной фотографии блюда, поданного пациенту на обед в онкологическом центре. На ложке видна некая полупрозрачная и слизкая субстанция.
"Я не могу описать словами то, что мне только что принесли на обед в онкологической больнице. Я не знаю, что это такое. Вероятно, вчерашний ужин. Не хочу показаться высокомерным или брезгливым, но это не съедобно! Оно воняет и растягивается. Это неуважение к используемым продуктам!»
В комментариях отмечают, что это далеко не единичный случай. И добавляют собственные кадры обеда в больнице - видео, на котором видно похожее блюдо из брокколи с рисом, с какими-то непонятными соплеобразными образованиями в еде.