«Это вчерашний ужин?» Пациента смутила еда в больнице: это вообще съедобно? (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсети "Х" развернулось обсуждение вокруг размещенной фотографии блюда, поданного пациенту на обед в онкологическом центре. На ложке видна некая полупрозрачная и слизкая субстанция.

"Я не могу описать словами то, что мне только что принесли на обед в онкологической больнице. Я не знаю, что это такое. Вероятно, вчерашний ужин. Не хочу показаться высокомерным или брезгливым, но это не съедобно! Оно воняет и растягивается. Это неуважение к используемым продуктам!»

В комментариях отмечают, что это далеко не единичный случай. И добавляют собственные кадры обеда в больнице - видео, на котором видно похожее блюдо из брокколи с рисом, с какими-то непонятными соплеобразными образованиями в еде.