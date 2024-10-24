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«Это вчерашний ужин?» Пациента смутила еда в больнице: это вообще съедобно? (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция PRESS 24 октября, 2024 15:38

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Пациенты часто жалуются на больничную еду. Конечно, это не ресторан, но разве не должна быть она хотя бы на элементарном уровне выглядеть съедобной? Не говоря уже о таких понятиях как вкусная и питательная.

В соцсети "Х" развернулось обсуждение вокруг размещенной фотографии блюда, поданного пациенту на обед в онкологическом центре. На ложке видна некая полупрозрачная и слизкая субстанция.

"Я не могу описать словами то, что мне только что принесли на обед в онкологической больнице. Я не знаю, что это такое. Вероятно, вчерашний ужин. Не хочу показаться высокомерным или брезгливым, но это не съедобно! Оно воняет и растягивается. Это неуважение к используемым продуктам!»

В комментариях отмечают, что это далеко не единичный случай. И добавляют собственные кадры обеда в больнице - видео, на котором видно похожее блюдо из брокколи с рисом, с какими-то непонятными соплеобразными образованиями в еде.

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Каким будет уровень радиации в Латвии, если в Украине взорвется атомная электростанция? Отвечает эксперт

Важно 18:47

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Если бы в Украине случился ядерный удар или атака на ее Запорожскую АЭС, то уровень радиации в Латвии все равно был бы низким, поэтому нашим жителям в таком случае не следует обращаться в убежища - так считает Даце Шатровска, директор Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды, в беседе с Латвийским радио.

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Население Латвии сократится почти на полмиллиона человек: прогноз Eurostat на следующие полвека

Новости Латвии 18:39

Новости Латвии 0 комментариев

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По прогнозам статистического бюро Европейского союза (ЕС) "Eurostat", население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек, говорится в информационном докладе о демографической ситуации в стране, подготовленном Министерством благосостояния.

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Не ходите в Турцию гулять! МИД Латвии предупреждает: туристы могут оказаться в опасности

Мир 18:35

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После вчерашнего теракта, произошедшего на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI), власти Турции ввели «оранжевый» уровень тревоги во всех аэропортах страны. Министерство иностранных дел Латвии (МИД) настоятельно рекомендует гражданам воздержаться  от путешествий в этом направлении. Вооруженное нападение на штаб-квартиру TAI в Анкаре произошло 23 октября. Глава Министерства внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о гибели пяти человек, 22 человека получили ранения.

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Не вышла, потому что мы говорили на русском? Как поездка за бургерами обернулась разочарованием в местном сервисе

Важно 18:29

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Важно 18:19

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Национальные вооруженные силы устроили заграждениям у восточной границы, призванным в случае вторжения помешать вражеской военной технике, тест на эффективность. На бетонные блоки типа лего напали стрелки, на «зубы дракона», а также на противотанковые «ежи» наезжал танк Т-55, сообщает Латвийское телевидение.  

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Важно 18:18

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«Владимир Путин — «неформальный лидер мирового большинства»; «элиты западных стран «в панике»; «а в целом на Западе царит тревога». Это тезисы из методички, составленной в администрации президента (АП) РФ для государственных и лояльных власти медиа. В ней рассказано, как пропагандисты должны освещать саммит БРИКС, пишет «Медуза» со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении документ.

«Владимир Путин — «неформальный лидер мирового большинства»; «элиты западных стран «в панике»; «а в целом на Западе царит тревога». Это тезисы из методички, составленной в администрации президента (АП) РФ для государственных и лояльных власти медиа. В ней рассказано, как пропагандисты должны освещать саммит БРИКС, пишет «Медуза» со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении документ.

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Мир 18:11

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Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник Путина Владимир Мединский планируют переименовать улицы Москвы в честь чекистов. В столице пропадут Рижский вокзал и Таллинская улица, зато появится улица Судоплатова сообщает The Insider со ссылкой на свои источники.

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