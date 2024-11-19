Это просто космос какой-то: стоимость хлеба в Rimi поразила покупателей

На ценнике белого хлеба стоит значок - "возможно, самая низкая стоимость на рынке".

Отметим, что данный хлеб является диетическим продуктом, он не содержит глютена, яиц и молока. И включает в себя 7 семян, в том числе льняное и киноа. И по этой причине его даже можно купить в аптеке, где цена, кстати, на похожие продукты бренда несколько отличается от цены в Rimi: 4,55 евро и 4,74 евро соответственно.