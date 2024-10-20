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«Это полный пи…» — экс-министр образования Муйжниеце — о дистанционном обучении и его результатах

Neatkarīgā Rīta Avīze 20 октября, 2024 11:08

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На экзамене по математике наихудших результатов по окончании 9-го класса достигают ученики дистанционных школ. Тем временем, согласно анализу журнала Ir, этот бизнес процветает и достигает миллионных оборотов.

Средний результат в таких школах - всего 22%. Математику не смог сдать каждый пятый девятиклассник из тех, кто учится удаленно.

Эту новость в соцсети "Х" прокомментировала экс-министр образования Анита Муйжниеце:

"И, да... это полный "пи...". Когда-то, когда я предлагала запретить учиться дистанционно учащимся младших классов основной школы, мне сказали, что я чудовище, но я по-прежнему считаю, что это было бы допустимо лишь в очень редких исключительных случаях и в основном в средней школе".

В комментариях мнения разделились: одни категорически против "удаленки", а другие призывают изучить, почему все же дети учатся таким образом, поскольку не секрет - молодые люди, которые по разным "параметрам" отличаются от остальных, могут в школах страдать от мобинга, даже со стороны учителей. И "дистанционка" для них - облегчение, так как это возможность уйти из этой системы.

- Может быть, стоит углубиться в проблему, почему семья предпочитает "удаленку". Знаю, что для многих неприемлема культура организации мейнстримных школ, хаотичное расписание уроков (математика - спорт - физика - химия и т.д.), игнорируемый педагогами мобинг, боссинг, большие классы, дальние расстояния.

- Да, а на "удаленке" эти иные, но вовсе не отсталые молодые люди наконец-то чувствуют себя как белые люди, так как перестают ощущать мобинг и регулярное пристыжение со стороны педагогов, ведь и педагоги бывают разные.

- Никак не пойму родителей этих детей. Некоторых из них даже знаю. И не понимаю.

- Ясно, что малышам "удаленка" была совсем ни к чему - мало кто был способен сосредоточиться, родителям приходилось объяснять все заново, когда малыш уже переутомился. Но кто-то изучал, почему дети вообще переходят на "удаленку"? Какие проблемы были в обычной школе на очных занятиях?

- Работаю с молодыми людьми - очень редко бывает, что кто-то может потянуть "удаленку", исключения есть в действительно особых случаях, психологические проблемы, где уже освобождение от экзаменов, или наоборот - очень способные, мотивированные молодые люди, которые могут за один год даже два класса закончить, но это точно не норма.

- Будучи магистром/инженером по энергетике, с интересом слежу за содержанием курсов по точным наукам у своего ребенка в средней школе: по математике ужасно сложный материал и 95% его - бесполезные знания, если только ты не учишься на физмате или не планируешь туда поступать. В этом вся проблема.

- А не вы ли были тем министром, кто уволил учителей и утверждал, что последствий не будет? Теперь LSM пишет о катастрофической нехватке учителей. Отвечаете за свои дела? Кого интересуют ваши мысли, если результаты говорят об обратном?

- Пи... вот-вот будет и в обычных школах. Срочно нужно толковое решение для тех, кто не способен закончить 9-й класс. Ремесло без общего образования...

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Комментарии (0) 12 реакций
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