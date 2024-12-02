Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

«Это полное ку-ку!» — рижане недовольны: общественный транспорт по выходным будет ходить еще реже

la.lv 2 декабря, 2024 08:07

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

В соцсети "Х" рижане поделились очередным криком души в связи с тем фактом, что со 2 декабря Rīgas satiksme вносит изменения в расписание движения на отдельных маршрутах общественного транспорта. Люди недовольны, что теперь этот самый транспорт будет курсировать еще реже, сообщает портал la.lv.

В частности, один из пользователей пишет:

"Поздравляю - со 2 декабря и без того редко курсирующий транспорт Rīgas satiksme будет курсировать еще реже. Короче говоря, транспорт предназначен только для тех, кто не может позволить иметь собственную машину. Остальные обречены ждать ДОЛГО.

1-й трамвай - по выходным реже.

2-й автобус вне часов пик - реже чем раз в 20 минут. Нечего Вецмилгравису в Ригу ездить.

11-й троллейбус - раз в полчаса.

12-й троллейбус - не заменят длинные короткими, а будет курсировать реже.

17-й троллейбус - вне часов пик реже.

19-й троллейбус - вечером раз в полчаса.

25-й троллейбус вне часов пик - в полтора раза реже".

Эта тема удостоилась множества комментариев, вот некоторые из них:

- Парадокс. Хотим, чтобы население больше пересаживалось на общественный транспорт. Население заявляет, что пересело бы, курсируй он чаще. И тогда мы сокращаем число рейсов.

- Нет желающих, потому что курсирует редко. Тут надо не реже курсировать, а заменять длинные троллейбусы на короткие. Теперь на нескольких маршрутах троллейбусы, которые ехали в парк после ужина у водителей, поедут перед ужином. В результате даже на маршрутах, которые вроде бы курсируют чаще, придется ждать 20-30 минут.

- Слушайте, Рижская дума и Rīgas satiksme, это полное ку-ку!!! Общественный транспорт становится все хуже - как вы думаете, что может мотивировать меньше пользоваться им? Ах, вы не представляли себе, что, если рейсы станут еще реже, это именно так и повлияет? P.S. У вас ошибка в ссылках.

- Зачем тогда полосы для общественного транспорта оставлять, если по ним будут ездить несколько раз в час? Чтобы деньги грести благодаря штрафам?

Как заявляет Rīgas satiksme, изменения не коснутся тех часов, когда общественный транспорт нужнее всего. На это им возражают, что общественный транспорт предназначен для того, чтобы люди пользовались его услугами в любое время, когда им нужно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 98 реакций
Комментарии (0) 98 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать