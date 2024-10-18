Это подстегнет стоимость ОСТА: при покупке полиса предлагают учитывать данные фоторадаров

Однако представителей Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) указывают: "При расчете страховой премии учитывается как история страхования владельца, так и данные о транспортном средстве. Сколько проехал автомобиль за год, какие и сколько нарушений было совершено. И даже если нарушение зафиксировано техническими средствами, фиксируется, на каком автомобиле это произошло", — утверждают в ЛБСТС.

Таким образом, страховые премии для автомобилей одного владельца могут значительно различаться.

Прогнозируется, что регулярное и значительное превышение скорости может увеличить стоимость OCTA для конкретного автомобиля в два раза, как это уже происходит с водителями, у которых много штрафных баллов. Чем больше баллов, тем дороже страховка.