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Это подстегнет стоимость ОСТА: при покупке полиса предлагают учитывать данные фоторадаров

Редакция PRESS 18 октября, 2024 16:45

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Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

Однако представителей Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) указывают: "При расчете страховой премии учитывается как история страхования владельца, так и данные о транспортном средстве. Сколько проехал автомобиль за год, какие и сколько нарушений было совершено. И даже если нарушение зафиксировано техническими средствами, фиксируется, на каком автомобиле это произошло", — утверждают в ЛБСТС.

Таким образом, страховые премии для автомобилей одного владельца могут значительно различаться.

Прогнозируется, что регулярное и значительное превышение скорости может увеличить стоимость OCTA для конкретного автомобиля в два раза, как это уже происходит с водителями, у которых много штрафных баллов. Чем больше баллов, тем дороже страховка.

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Мир 18:15

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Мир 18:00

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Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, договорившись о передаче функций по возвращению беженцев в третьи страны за пределами Европейского союза. Эти противоречивые предложения представляют собой серьезный, более жесткий сдвиг в миграционной политике ЕС. В частности, страны ЕС хотят сосредоточиться на депортации просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.

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Выбор редакции 17:43

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Такой мясной полуфабрикат неполной готовности, как сосиски, является весьма популярным продуктом у латвийского потребителя. По прошлогодним статистическим данным, он занимает 28% всего рынка мясных изделий Латвии. Сосиски разрешено включать даже в меню школьных столовых. Но ни один производитель не выпускает товар со 100-процентным содержанием мяса. В лучшем случае его там 70%. Между тем цена такого продукта премиум-класса может достигать 10 евро за кг. А что же тогда остальное?

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