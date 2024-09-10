«Записаться к врачу в Латвии – еще тот квест. Надо знать все входы и выходы, разные лазейки и обходные пути, а также иметь стальные нервы. Или … много денег», - пользователь сети Facebook неожиданно для себя раскошелилась на 5 евро – только за один звонок по номеру для записи на визит к врачам. Свою жалобу женщина опубликовала в группе ФБ под названием «Говнорынок».

Press.lv попытался пройти путь пациента, который поневоле оказался в ситуации, при которой ему пришлось платить за звонок по повышенному тарифу. Заходим на сайт VCA, там есть возможность позвонить в Объединение поликлиник как по прямому городскому номеру - 677 999 77, так и по единому 8998.

Звоним по первому номеру, он - бесплатный. Оператор телефонной линии 677 999 77 Лина во время звонка рассказала, что звонки на этот номер проходят в обычном режиме – за них со стороны VCA (Объединения Центров здоровья) не взимается никакой повышенной платы. Более того, оператор может перезвонить звонящему, по его желанию (в начале разговора автоответчик предупреждает, что все операторы заняты, но «если вы желаете, чтобы вам перезвонили, нажмите «звездочку» (*)». То есть такая услуга при звонке на обычный номер VCA тоже есть. Это позволит избежать ситуаций, когда приходится длительное время ожидать соединения с оператором звонка, или же, избежать лишних расходов, (например, в случае, если ваш мобильный оператор, по условиям договора, взимает повышенную плату и за звонки на стационарные номера). Все это лучше заранее уточнить у своего оператора мобильной связи, советует оператор звонков для записи в поликлиники VCA Лина.

Что касается четырехзначного номера 8998, то звонки на него действительно платные, о чем звонящего в первые же секунды звонка и предупреждают на латышском языке. То есть при звонках на этот номер для записи к специалистам самых разных клиник и стационаров, автоответчик сразу же сообщает, что за этот звонок будет взиматься повышенный тариф. И, если абонент на это согласен, он может продолжить разговор, если же нет, он может просто положить трубку и прервать звонок. Плата в этом случае взиматься не будет.

Правда, о самих расценках этого платного звонка – то есть о какой именно сумме в минуту идет речь, если вы позвонили на 8998, - абонента не предупреждают. То есть человек должен догадываться, сколько он заплатит за минуту при звонке на единый номер. В чем же причина такого упущения, и почему звонящих не предупреждают о тарифах?

В чем же причина такого упущения, и почему звонящих не предупреждают о тарифах? Такой вопрос press.lv задал администрации VCA (Объединения Центров здоровья). Администратор Бюро AО "Veselības centru apvienība" Элита Семёнова так прокомментировала ситуацию:

- Указанный вами номер телефона 8998 не является номером AО "Veselības centru apvienība". Разработчик ресурса eveselibaspunkts.lv, служащего для электронной записи к специалистам, - ООО „MediCloud", (ее единый регистрационный номер 40203037065, э-почта hd@medicloud.lv). Именно разработчик поддерживает и обеспечивает работу ресурса и отвечает за достоверность информации, размещенной на главной странице сайта.

А наше акционерное общество "Veselības centru apvienība" только использует этот ресурс, обеспечивая своим клиентам возможность электронной записи к специалистам. В случаях, когда все-таки нужно связаться по телефону, просим звонить в VCA (АО "Veselības centru apvienība") по централизованным телефонам 677 999 77 и 8828, указанным на домашней странице нашего предприятия vca.lv и epoliklinika.lv.

Доверяй, но проверяй

Разберемся, что может сделать сам пациент, чтобы избежать звонков по повышенному тарифу, а значит, и лишних расходов. Прежде, чем звонить на телефон 8998, стоит для начала проверить его в Интернете, например, просто вести его в google. Сразу же появляется вот такая информация:

Получается, тарифы зависят от политики вашего мобильного оператора – Tele2, LMT, Bite. То есть, прежде, чем звонить на платные коммерческие номера, стоит выяснить у своего оператора, в какую сумму вам это обойдется. Там же, в Интернете можно почерпнуть информацию о времени работы единого телефона 8998: в рабочие дни с 8:00 до 20:00; в выходные дни с 10:00 до 18:00.

Чтобы не увеличивать свой телефонный счет на «кругленькую сумму», если разговор с оператором затянется на несколько минут, в лбом случае, лучше звонить на обычный номер, о котором мы рассказывали выше и за который плата по повышенному тарифу не взимается - 677 999 77.

Есть и другие возможности – для тех, кто может записаться к врачу удаленно, через Интернет. Можно установить на телефон и специальное приложение eVeselības Punkts, чтобы записываться на визит, можно сделать это и через портал eveselibaspunkts.lv. Запись онлайн бесплатна, но для тех, кто предпочитает все-таки запись к врачу по старинке, то есть по телефону, и создан Единый платный номер: Vienotais tālrunis – 8998.

Там же, в ролике, было указано, что единого тарифа для таких звонков нет – какая именно плата будет взиматься за минуту звонка по телефону, зависит от каждого конкретного оператора мобильной связи. То есть в конце месяца абонента может ждать неприятный сюрприз – когда к его счету причислят плату за разговор по единому платному номеру:

В случае пациентки, которая пожаловалась на такую практику, за минуту разговора с нее взималась плата около одного евро в минуту. В итоге за 6 минут беседы «натикало» 5 евро.

Как рассказали операторы VCA , чтобы избежать лишних затрат при записи на визит, записываться к врачу лучше через интернет или по прямому телефону поликлиники. Если пациент, в силу возраста или состояния здоровья, не может сам записаться по интернету – через сайт или приложение – это может сделать за него кто-то из близких или знакомых: это довольно просто. При записи на сайте eveselibaspunkts.lv нужно выбрать раздел «записать другого человека».

Рижанка Нина П., которой часто приходится записывать свою маму на прием к разным врачам, поделилась своей историей:

- Однажды я битый час пыталась дозвониться до своей районной Юглской поликлиники, чтобы записать свою пожилую маму к эндокринологу и другим врачам. С 8 утра в день, когда открывается запись на следующий месяц, в регистратуре поликлиники телефонные звонки постоянно сбрасывались, и только в 9 утра трубку, наконец, сняли, чтобы сообщить мне, что все записи уже разобраны и мест нет – то есть записаться уже никуда невозможно: надо было приходить в поликлинику лично. Стоит ли говорить, как разозлил меня такой ответ. Конечно, я могла прийти лично, если бы знала, что телефон для записи просто не будет работать, и звонки просто будут сбрасываться. Но кто пациентам об этом сообщил? Да и не каждая бабушка в 80-90 лет может прийти лично и отстоять очередь в регистратуре, чтобы записаться к врачу, поэтому и существует запись по телефону. В общем, я выразила свое «фи» такому отношению к пациентам.

Я так возмущалась, что мне пообещали перезвонить и предложить какое-то место в самое ближайшее время. И мне-таки перезвонили через два дня! Просто чудо какое-то! Но после той истории я зареклась звонить напрямую в поликлинику – мало того, то ты долго слушаешь музыку в автоответчике, так еще и соединения может не произойти. К тому же, во многих поликлиниках звонки в регистратуру тоже платные. Поэтому я выбрала для себя все-таки звонить на единый номер для записи к специалистам, пусть даже он платный и пусть насчитают эту пятерку, но зато я точно буду знать, что моя мама записана к нужным врачам.

- Вас устраивает то, что перед звонком на единый номер вас просто предупреждают, то тариф будет повышенным, не указывая, насколько?

- Я давно имею дело с медициной, так что все эти хитрости вижу насквозь: кто же будет заранее пугать абонента, называя тарифы? Он же сразу бросит трубку! А это - невыгодно. Поэтому автоответчик предупреждает «в общих чертах», обтекаемо, мол, придется заплатить больше. Решаясь продолжить разговор, пациент уже сам берет на себя ответственность за, возможно, более высокий счет за телефон – ведь его предупреждали о повышенном тарифе. Считаю это нечестной коммерческой практикой, но кого этим удивишь? Это у нас сплошь и рядом.

Сколько стоит минута разговора при записи к врачам по 8998

Press.lv последовал совету коммерсантов по автоответчику и решил заранее выяснить тарифы, с которыми придется считаться при звонке на единый номер 8998. После двухминутного ожидания оператор Tele2 сообщил, что такой звонок обойдется клиентам Tele2 в 0,26 евро в минуту. В целом же, повышенный тариф обычно колеблется от 15 до 17 центов, добавил оператор Tele2. Ответа от другого мобильного оператора - LMT – пришлось дожидаться дольше – «повисеть» на автоответчике более 6 минут. При этом ответ оператора LMT, когда мы все-таки дождались соединения, тоже не обрадовал – выяснилось, что плата за минуту разговора по единому телефону 8998 клиентам LMT обойдется в 82 цента.

Позвонили мы и в компанию Bite, с удивлением обнаружив на ее сайте, что звонки в службу поддержки компании для клиентов Bite, оказывается, тоже платные – стоят 29 центов. То есть, чтобы клиент Bite мог уточнить, во сколько же ему обойдется звонок по единому телефону 8998 для записи на прием к врачам, он должен сначала заплатить 29 центов своему оператору за звонок. Правда, можно, пойти на хитрость и не звонить, а послать вопрос по э-майлу – это будет бесплатно. Но сколько тогда придется дожидаться ответа? Поэтому звоним. 29 центов за звонок в Bite, кстати, должны заплатить и клиенты других операторов связи, никаких скидок. Ждать, правда, приходится долго – слушаем музыку автоответчика ровно 10 минут, чтобы узнать, сколько же стоит минута звонка на запись к врачам. Еще три минуты оператор уточняет, каким же будет тариф для клиента Bite при звонке на нужный номер. В результате оказывается, что звонок на номер 8998 обойдется клиенту Bite в 70 центов за минуту.

P.S. А вот реакция от ООО „MediCloud":

VCA отправили запрос компании-разработчику, и вот ее представители комментируют press.lv, что все клиенты предупреждены о том, что звонки платные. В ответ на встречный вопрос, почему бы не предупреждать клиентов в первые секунды звонка еще и о расценках каждого оператора связи, разработчики ресурса ответили, что обсудят такую возможность со своим оператором. Пока же, во всех рекламных баннерах, информация о платном телефоне хоть и содержится, но указана очень мелким шрифтом.