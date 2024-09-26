"Если бы проводилась выставка "Expo прос...нные возможности», то стенд Латвии мог быть один из самых больших», - прокомментировал в „Х“ евродепутат Рейнис Познякс.

Сигвард: "Ничего страшного. Нужно просто создать новую межминистерскую рабочую группу, чтобы найти решение".

Алексис: "Это новость не только про Netflix. Люди покидают страну не потому, что трудно, а потому, что исчезает надежда, возможности".

Сова: "К сожалению, регулярность, с которой это происходит, уже кажется не просто глупостью или халатностью, а сознательным антигосударственным деянием, истоки которого можно проследить до нашей восточной границы. Ну нельзя же быть такими идиотами во всем «неумышленно».

Журналист Карлис Сержантс: «Нас снова заметили в мире. Не так уж много случаев, когда муж директора театра в одной из провинций маленькой страны ставит крест на кинопроекте Netflix и Джорджа Клуни за 20 миллионов. Мы молодцы!».