Это не свидетельствует ничего хорошего о политике ООН: Ринкевич критикует приезд Гутерриша на саммит БРИКС

В саммите также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам президента, Эрдоган и Турция играют известную роль в поставках зерна по Черному морю, также это была площадка, на которой встречались российские и украинские чиновники, например, чтобы говорить о транзите зерна.

Ринкевич отметил, что Турция продолжает в значительной степени работать с Россией и Украиной, что никоим образом не отражается на обязательствах и политике Турции как члена НАТО. По мнению президента, саммит БРИКС показывает странам-членам НАТО и Европейского союза, что есть возможности для улучшения их работы, чтобы сохранить чувство единства и единую политику международного сообщества в отношении агрессии России против Украины.

По словам Ринкевича, президент Украины также заявил, что любые дальнейшие мирные инициативы, скорее всего, будут проходить при участии России и Китая. Он не хотел бы драматизировать участие Гутерриша и Эрдогана в саммите БРИКС в России как изменение отношения к войне в Украине, но это сигналы, которые показывают, что на третьем году украинской войны есть вещи, которые России удаются, поэтому проукраинские страны должны стараться делать все возможное, чтобы международное сообщество сохранило как можно более широкую поддержку Украины.

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции - самые влиятельные лидеры, участвующие в саммите БРИКС.