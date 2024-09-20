В Малайзии, в частности, пограничники удивились виду латвийского паспорта и задали его обладательнице вопрос, настоящий ли?

"Недоумение малайзийских пограничников по поводу дизайна латвийского паспорта привело к задержке в аэропорту. Мол, он выглядит так, как будто я паспорт сама сделала. Восприму как комплимент", - пишет она в соцсети "Х".

В комментариях люди делятся своим опытом и веселятся от души:

- В Индонезии несколько раз бывали забавные проблемы с Латвией и латвийским паспортом.

- Было давненько приключение здесь же, в рижском аэропорту: "У вас в паспорте исправление". У меня глаза круглые - с этим паспортом не впервые летел. Пограничник показывает, где в паспорте соскребли неправильно пробитую букву и вписали правильную. Созвонились и пропустили, но тем временем самолет улетел без меня.

- О, да, этот старательный аэропорт RIX. У коллеги отняли ножичек-брелок, с которым он облетел полмира.

- Загуглил малайзийский паспорт - наш красивее.

- Ну вряд ли! Я всякие-разные паспорта мира видела по работе, наш далеко не самый красочный, дизайнерский или разрисованный. Вот паспорт Сент-Киттса и Невиса интересный. Есть такие, где внутри чуть не все 38 попугаев нарисованы. Мне, например, нравится. Великолепно. Интересно. Ярко.

- Вы же пояснили, что у нас каждый гражданин страны по достижении совершеннолетия, согласно традиции, берущей начало в 254 году до н.э., сам изготавливает себе паспорт и потом утверждает его в УДГМ? У крутых паспорта толстые, у тех, кто попроще, так себе бумажки. А некоторые заказывают портрет паспорта у Ван Гога.

- Проблема, так как большинство не слышало о такой стране и латвийский паспорт впервые в руках держат. С более многомиллионными паспортами нет таких проблем. Даже в ЕС при виде латвийского паспорта хмурят брови в аэропортах, где нет прямых рейсов в Латвию и поэтому к латвийским паспортам не привыкли.

- Я давно говорю, что с паспортами УДГМ на пограничном контроле должны быть проблемы. Такие туманные картинки, как в УДГМ снимают, напоминают мне первые телефоны со встроенными камерами. Не сравнить с качеством, которое было раньше (когда паспорта дешевле обходились).

- Думаю, впервые увидели самый красивый в мире герб - есть чему удивиться!

- Мне с новой версией (вроде бы с февраля) в начале сентября по прибытии в Австралию особое внимание уделили. Послали на дополнительные проверки. Никогда не получала столько комплиментов о паспорте! "У вас такой красивый паспорт!"

- Поди, совсем не удивлялись. Просто восточному экстраверту хотелось поболтать, а паспорт был единственным предметом, о чем завязать разговор. Латыш-интроверт этого испугался - он смотрит мой паспорт, что мне теперь делать?

- Мама всегда волнуется, что в паспорте фотографии "чужих людей" - девушек в народных костюмах с праздника песни и белого Отца дайн, или кто там этот дяденька - поймут ли это за границей.

- LOL. Чтобы доказать, что ты латышка, могла ему спеть гимн и угостить скландараусисом, взятым с собой на дорогу.

- Местные реально обторчались, пытаясь превратить паспорт в какую-то инструкцию для космического корабля. А погранцы в развитых странах не понимают, как документ, удостоверяющий принадлежность к государству, может выглядеть, будто это кошмар детсадовца... Я в детстве, когда готовил еду, тоже валил в кастрюлю все, что было у мамы на полках.

- Два раза в России мне высказали комплимент по поводу паспорта. Сначала думал, что девушка со мной кокетничает, но второй раз это был мужчина. Потом в интернете где-то увидел, как паспорт выглядит в ультрафиолетовом свете.