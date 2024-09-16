Это наши соседи: иностранные студенты едут в Даугавпилс за русским языком

Нигерия, Ямайка, Кыргызстан, Филиппины, Индия, Бангладеш, Китай — это только часть государств, откуда приезжают студенты в Даугавпилсский университет, чтобы изучать русский язык. Сейчас в вузе язык осваивает 62 человека. Один из них — Друфа. Он приехал из Индии, учится в магистратуре по программе смарт-экономики и инноваций.

«В первую очередь я восхищен природой и архитектурой Латвии! Второй момент — в Даугавпилсе есть моя программа по экономике, и я посчитал, что выбор в пользу этого университета был бы интересным».

Дополнительно Друфа использует возможность выучить русский язык.

«Пока говорю совсем чуть-чуть — здравствуйте, спасибо, до свидания. Я ещё учусь понемногу и стараюсь использовать, так как вокруг много людей, говорящих по-русски. Обычно практикуюсь в магазинах».

Для одних — это потенциальный трамплин в карьере.

«Меня зовут Мевлёз, я из Турции. Сюда приехал, потому что здесь много русскоговорящих людей. После этого университета вернусь в Турцию, где закончу университет, и русский для меня хороший вариант. Буду переводчиком, потом закончу другой университет, чтобы стать дипломатом».

Мика из Германии, он собирается стать учителем.

«Меня зовут Мика. Я из Германии. Я изучаю русский язык, чтобы преподавать. Я буду учителем немецкого языка как иностранного. [Знание русского] будет помогать для обучения украинских студентов».

Матильда из Швеции. Русский изучает, потому что интересно.

«Меня зовут Матильда. Я из Швеции. Стокгольм. Я думала, а почему бы нет — это было бы круто! Неважно, как сложится карьера, но думаю, это будет полезно, так как много кто в мире и Европе говорит по-русски».

В Даугавпилс приезжают студенты с разным уровнем знаний русского языка, но нередко многие из них уже хорошо им владеют, а в вузе стараются только улучшить навыки, рассказывает представитель ДУ по вопросам привлечения иностранных студентов Велта Труле.

«Например, среди китайских студентов очень большой процент тех, кто получил образование в Беларуси. Там обучение проходило частично на русском, частично на английском. Возможно, это их мотивировало продолжить учёбу в Даугавпилсе, ведь русский активно используется в городе».

Заместитель ректора ДУ по вопросам развития Янис Кудиньш отмечает, что гуманитарный блок вуза давно предлагает изучение русского языка.

«Учить язык к нам приезжают со всего мира. Наш самый крупный партнер — это США. Преподаватели, работающие у нас — это высококвалифицированные специалисты. Это сотрудничество имеет долгосрочный характер, и мы наблюдаем, что интерес только растёт».

Директор программы культурных связей в Восточной Европе и процессов интеграции профессор Анна Станкевич на вопрос в чём необходимость в изучении русского языка, отвечает так.

«Ну, что делать? Это наши соседи. Мы можем их любить или не любить, но нужно жить вместе каким-то образом. Я очень надеюсь, что в конце концов не будет войны и этого ужасного режима в России, и как-то нормально мы заживём. Будем учить все языки».

В этом году в Даугавпилсский университет приехало 47 студентов, которые решили изучать русский язык.