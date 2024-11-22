«Это кружок любителей класть булыжники?» Почему брусчатку в Риге постоянно снимают и кладут заново

Gandrīz katru dienu sanāk iet pa Ģertrūdes ielu un tur jau gadiem notiek remonti. Ieliek tos vecos bruģakmeņus, tad ņem ārā un liek atkal. Tieši ko viņi tur dara? Tas ir kaut kāds bruģa likšnas entuziastu pulciņš? Čaļi sanāk kopā lai pārliktu bruģi?— Chupacabra (@MrMadis) November 19, 2024
Этим вопросом задались в социальной сети Х:
«Почти каждый хожу по улице Гертрудес, и там уже годами идет ремонт. Кладут старую брусчатку, затем снимают ее и кладут обратно. Что именно они там делают? Это какой-то кружок любителей класть булыжники? Ребята собираются вместе, чтобы перекладывать мостовую?»
Свои комментарии к сообщению добавили и представители Рижской думы, заявив: "На улице Гертрудес исправляются ошибки, допущенные предыдущим застройщиком. В настоящее время выполнено около 90% запланированного объема работ, устранение дефектов может быть завершено к декабрю".
Также в ранее опубликованном заявлении думы указывалось, что ремонтные работы по устранению дефектов на участке улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона планировалось завершить к концу ноября.
Работы по восстановлению покрытия улицы Гертруды выполняла компания «RERE VIDE», однако они были выполнены некачественно. По окончании строительных работ было обнаружено несколько дефектов, из-за которых улица до сих пор так и не введена в эксплуатацию.
В комментариях отмечают, что вторая команда таких любителей класть брусчатку, судя по всему работает на улице Виенибас гатве: "Укладывают брусчатку и снова снимают. Вероятно, идет соревнование между правым и левым берегом, кто дольше будет укладывать камни, или кто больше денег "закопает" в землю".
Также с иронией отмечается: "Курсы как класть мостовую. Там же проходит практическая часть и выпускные экзамены. Каждый следующий курс начинает процесс сначала."
Ну и наконец напоминают, что эти улицы прекрасный пример популярной городской легенды: "Рига никогда не будет построена, чтобы не потонула".