«Это кружок любителей класть булыжники?» Почему брусчатку в Риге постоянно снимают и кладут заново

Этим вопросом задались в социальной сети Х:

«Почти каждый хожу по улице Гертрудес, и там уже годами идет ремонт. Кладут старую брусчатку, затем снимают ее и кладут обратно. Что именно они там делают? Это какой-то кружок любителей класть булыжники? Ребята собираются вместе, чтобы перекладывать мостовую?»

Свои комментарии к сообщению добавили и представители Рижской думы, заявив: "На улице Гертрудес исправляются ошибки, допущенные предыдущим застройщиком. В настоящее время выполнено около 90% запланированного объема работ, устранение дефектов может быть завершено к декабрю".

Также в ранее опубликованном заявлении думы указывалось, что ремонтные работы по устранению дефектов на участке улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона планировалось завершить к концу ноября.

Работы по восстановлению покрытия улицы Гертруды выполняла компания «RERE VIDE», однако они были выполнены некачественно. По окончании строительных работ было обнаружено несколько дефектов, из-за которых улица до сих пор так и не введена в эксплуатацию.

В комментариях отмечают, что вторая команда таких любителей класть брусчатку, судя по всему работает на улице Виенибас гатве: "Укладывают брусчатку и снова снимают. Вероятно, идет соревнование между правым и левым берегом, кто дольше будет укладывать камни, или кто больше денег "закопает" в землю".

Также с иронией отмечается: "Курсы как класть мостовую. Там же проходит практическая часть и выпускные экзамены. Каждый следующий курс начинает процесс сначала."

Ну и наконец напоминают, что эти улицы прекрасный пример популярной городской легенды: "Рига никогда не будет построена, чтобы не потонула".