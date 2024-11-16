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«Это чудо я не замечал: «противоугонка» на кусочке лосося»: покупатель веселится, но смешного тут мало

la.lv 16 ноября, 2024 19:28

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"Я регулярно не хожу в этот магазин, поэтому раньше не замечал это чудо... "Противоугонка" на 100-граммовом филе лосося... Вот до чего мы дошли..." - пишет в "Фейсбуке" Гунтис, сопровождая текст эмодзи "смех".

Надо сказать, что портал LA.LV за последнее время опубликовал несколько статей на эту актуальную тему, так как покупатели зафиксировали, что в магазинах устройствами против кражи оснащают детское питание, кофе и даже бутылки с пивом. Теперь настала очередь лосося...

Так называемая пищалка прикреплена к соленому филе атлантического лосося, которое стоит 3,99 евро, а по скидке - 2,99 евро. Этот конкретный продукт весит 100 г, он ввезен из Литвы.

Пост Гунтиса, естественно, вызвал бурю комментариев. Вот некоторые из них:

- Есть хотят все, в том числе и те, кому жить не на что, а таких немало. Мне их жалко, гораздо больше, чем хозяев магазинов, которые накручивают цены втрое.

- В селе Колка перед полками с алкоголем натянута ограничительная лента, и только продавцу разрешается приближаться к этим полкам.

- Так как у меня работа такая, увы, я знаю, насколько актуальна эта проблема. Число краж в магазинах очень велико и, к сожалению, это не смешно. Наши продукты тоже кладут в "противоугонную" упаковку. Такова реальность.

- Я как минимум дважды спокойно проходила через кассы самообслуживания со всеми этими пищалками. Правда, второй раз пришлось вернуться, чтобы снять, так как это была одежда. Так что - это для чисто психологического запугивания и для любителей.

- Чтобы лосось не уплыл.

- По крайней мере, четко знаешь, что филе лосося никто никуда не угонит, всегда будет на месте.

- Это надо прицепить к латышским студентам.

- Аппетитно...

- Вороватые создания, именуемые крысами, уже везде, потому что все тащат в свое логово.

(Иллюстративное фото.)

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Комментарии (0) 18 реакций
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