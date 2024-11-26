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«Это чрезвычайный случай»: больница Даугавпилса теперь в ведении государства

© LETA 26 ноября, 2024 18:19

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Для обеспечения непрерывности медицинского обслуживания населения Латгале государство переняло 80,5% долей капитала ООО "Даугавпилсская региональная больница" (ДРБ) и вложит 4,6 млн евро в стабилизацию ее финансового положения.

Как указало правительство, это необходимо для обеспечения доступности услуг здравоохранения в регионе, улучшения управления и повышения стратегической роли больницы в контексте национальной безопасности и управления кризисами с учетом геополитической ситуации.

Как указал Минздрав, государство перенимает ДРБ по просьбе ее собственников, поскольку больница столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Согласно решению правительства, Минздрав будет держателем 80,58% долей капитала больницы, Даугавпилсское самоуправление - 16,57%, Рижский университет Страдиньша - 1,52%, а Аугшдаугавское краевое самоуправление - 1,33%.

Государство вложит в больницу 4,6 млн евро, чтобы стабилизировать ее финансовое положение, в том числе погасить долги перед поставщиками и краткосрочные обязательства.

Как отмечает Минздрав, в прошлом году убытки ДРБ составили 5,8 млн евро.

Несмотря на то, что новое руководство больницы приняло меры по оптимизации расходов, обязательства перед кредиторами и нехватка средств по-прежнему представляют собой риски для непрерывности ее работы. Участие государства обеспечит непрерывность деятельности и долгосрочное развитие больницы.

Министр экономики Виктор Валайнис на заседании правительства заявил, что это чрезвычайный случай, когда государство берет на себя управление муниципальным предприятием, которое почти доведено до банкротства. Как указал министр, необходимо выяснить, какие причины привели к такой ситуации.

Премьер-министр Эвика Силиня со своей стороны отметила, что Даугавпилсское самоуправление не должно допустить, чтобы в больнице остались люди, которые несут ответственность за прежнюю хозяйственную деятельность.

Даугавпилсская региональная больница - многопрофильное медицинское учреждение, которое круглосуточно оказывает неотложную помощь и плановые медицинские услуги населению Латгальского региона. В больнице имеется 25 отделений различного профиля. Также больница принимает экстренных пациентов из других больниц региона. Поскольку ДРБ находится в приграничной зоне, она также играет важную роль в укреплении безопасности и обеспечении непрерывности медицинского обслуживания в чрезвычайных ситуациях.

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