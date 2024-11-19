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Это больше не погром? Мэр Амстердама отказалась от своих слов по паводу избиения израильских болельщиков

Euronews 19 ноября, 2024 14:26

Мир 0 комментариев

Ранее этим термином Фемке Халсема охарактеризовала стычки футбольных фанатов после матча амстердамского "Аякса" с тель-авивским "Маккаби" и нападения на болельщиков израильского клуба, сообщает Евроньюз.

Мэр Амстердама выразила сожаление о том, что употребила слово "погром", говоря о нападениях на израильских футбольных фанатов, которые произошли в столице Нидерландов после матча между местным "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби" 7 ноября.

На следующий день после игры Фемке Халсема говорила прессе: "Мальчики на скутерах ездили по городу в поисках израильских футбольных фанатов. Это были наезды и нападения. Я прекрасно понимаю, что это вызывает воспоминания о погромах".

На этот раз чиновница заявила, что отказывается от этого термина, добавив, что его начали использовать в политических целях не только на национальном, но и мировом уровне.

"Должна сказать, что в последующие дни я увидела, как слово "погром" стало очень политизированным и фактически превратилось в пропаганду. Израильское правительство говорит о палестинском погроме на улицах Амстердама. В политике в Гааге термин "погром" в основном используют для обозначения дискриминации марокканских амстердамцев, мусульман. Я не это имела ввиду. И я этого не хотела", - сказала Халсема нидерландским СМИ в воскресенье.

Отвечая на вопрос, будет ли она использовать этот термин снова, Халсема сказала: "Я не делала прямого сравнения, но сказала, что могу представить себе это чувство. И этим я хотела выразить скорбь. Но я не являюсь инструментом в национальной и международной политической борьбе".

Полиция сопровождает болельщиков тель-авивского "Маккаби" до станции метро, ведущей к стадиону "Аякс".InterVision/AP
Мэр также раскритиковала местные службы безопасности за то, что они не смогли предотвратить произошедшее.

Она также осудила Израиль за то, что он поспешил представить общественности инцидент в Амстердаме как нападение на израильтян, проигнорировав тот факт, что ещё матча фанаты "Маккаби" скандировали антиарабские лозунги и срывали палестинские флаги.

"Израиль застал нас врасплох. В три часа ночи (израильский) премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху уже вовсю комментировал произошедшее в Амстердаме, когда мы только собирали информацию", - сказала она в воскресном интервью.

Насилие до и после футбольного матча потрясло правительство Нидерландов, а госсекретарь по социальным и таможенным вопросам в минфине страны Нора Ашахбар в пятницу объявила о своей отставке на фоне критики со стороны лидера местных ультраправых Герта Вилдерса.

В прошлую среду он обвинил в нападениях на израильских футбольных фанатов марокканцев, заявив, что в тот день "мусульмане охотились на евреев", и что это дело рук "марокканцев, которые хотят уничтожить евреев". Вилдерс потребовал, чтобы причастных, которые имеют двойное гражданство, депортировали.

Свой уход из минфина уроженка Марокко Нора Ашахбар из центристской партии "Новый социальный договор" объяснила так: "Поляризующие нравы оказали на меня такое влияние, что я больше не могу или не хочу выполнять свою роль государственного секретаря".

"Поляризация в обществе опасна, потому что она подрывает связь между людьми. Из-за этого мы начинаем видеть друг в друге противников, а не сограждан", - говорится в её заявлении.

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