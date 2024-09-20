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«Эта ситуация определенно нас удивила». Может ли ваш телефон взорваться, как у членов Хэзболлы? (1)

© Lsm.lv 20 сентября, 2024 16:15

Новости Латвии 1 комментариев

Одна из самых обсуждаемых зарубежных новостей в эти дни — массовые взрывы в Ливане и Сирии тысяч пейджеров и раций, принадлежавшим членам экстремистской группировки Хезболла. Этот инцидент породил в обществе новую волну конспирологических теорий и страхов. Впрочем, как заявил специалист по кибербезопасности Cert.Lv Рудольф Келле в передаче «Домская площадь», у обычного пользователя нет никаких причин опасаться, что его телефон однажды может взорваться.

По словам собеседника Латвийского радио 4, одновременный взрыв гаджетов у членов Хэзболлы стал неожиданностью для всех, в том числе и для специалистов в области технологической и кибербезопасности. 

«Да, эта ситуация определенно нас удивила, — признает Рудольф Келле. — Это сложное и крупномасштабное нападение, которое готовилось много лет. Но все же я бы не трактовал его как кибератаку. Единственным киберэлементом в ней было только то, что на пейджеры отправили сообщение, активировавшее взрывчатку».

Тем временем в обществе уже распространяются новые теории заговоров, и кое-кто начинает с подозрением смотреть на свои смартфоны, телевизоры и другие гаджеты, сделанные, например, в Китае. Келле уверяет, что никакой опасности для обычных пользователей нет: «Атака на Хезболлу готовилась специально и много лет. Взрывчатка там была заложена еще на заводе, на этапе производства гаджетов. Для обычного преступника взломать чье-то устройство — задача почти невыполнимая».

Однако, он допускает, что в свете последних событий в обществе вновь могут вспыхнуть дискуссии о запрете использования устройств, технологий и антивирусов из третьих стран.

Еще одну тенденцию — возвращение части пользователей к кнопочным телефонам из соображений безопасности — специалист прокомментировал в ироническом ключе: «Я тоже об этом подумываю. Но не из-за безопасности, а потому, что я слишком много времени провожу в телефоне. Слишком мало времени остается на семью, на мои увлечения».

Келле признает, что атаки киберпреступников становятся все более изощренными, но тут многое зависит от поведения самих пользователей. «Если вы используете всякие подозрительные приложения, ходите по всем ссылкам подряд, то вы становитесь уязвимыми для преступников. Это вопрос личной кибергигиены», — отметил он.

В Латвии участились случаи, когда мошенники используют искусственный интеллект, чтобы подделывать голоса людей, и затем используют их для выманивания денег у их родственников.

«Да, технологии становятся все более легкодоступными,  в том числе и для преступников, — соглашается Келле. — Ситуация с искусственным интеллектом развивается очень быстро и предугадать тут ничего нельзя. Просто людям нужно быть бдительными. Вас должно насторожить, если вам звонят с како-то непонятного номера. Еще советую придумать вместе с родственниками некое кодовое слово, которое вы потом сможете использовать в качестве пароля. Это слово никто не должен знать, кроме вас, и если голос вашего собеседника вызывает у вас сомнения, вы можете его таким образом протестировать».

Что касается глобальной кибербезопасности государства, то тут, по словам эксперта, наши основные системы надежно защищены: «Мы ожидаем со стороны киберпреступников новых атак, поэтому постоянно работаем над укреплением защиты наших основных систем».

Хулиганские атаки часто следуют за политическими решениями и событиями, но, например, военные учения Namejs 2024 пока никаких кибернападений не спровоцировали. «За последние дни мы не заметили ничего чрезвычайного. Если заметим, то сообщим», — заверил гость «Домской площади».

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