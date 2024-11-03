Эта буря закончилась, несите следующую: в воскресенье в Латвию придет новый циклон и шторм

Ожидается переменная облачность, локально в центральных и восточных районах - небольшой дождь, мокрый снег. Отдельные участки дорог на востоке страны могут обледенеть.

Ночью будет дуть западный и северо-западный ветер, от умеренного до умеренно сильного. Минимальная температура воздуха упадет до -2...+3 градусов, на побережье до +3-7 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, время от времени дождь. Ветер ночью - умеренный западный и северо-западный, порывы достигнут 15-18 м/с.

В столице ночью похолодает до +3-5 градусов.

В воскресенье днем снова ожидается усиление ветра. Синоптики сообщают, что погоду будет определять новый циклон.

В середине дня, начиная с прибрежных районов, будет дуть западный и северо-западный ветер, порывы достигнут 20-23 м/с, а в ночь на понедельник - 25 м/с. В ночь с 3 на 4 ноября ветер сменится на северо-западный и северный.

Объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии оранжевое предупреждение о сильном ветре в силе с субботы, 2 ноября, 20:00, до воскресенья, 3 ноября, 3:00.