Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) убрала из названия его упоминание и разорвала связи с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом в среду, 21 августа, сообщили на сайте ЭПЦ, ссылаясь на решение собора, прошедшего накануне.

"Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на "Эстонская православная церковь", - говорится в сообщении. Кроме этого, собор одобрил деятельность синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность в том, что православные в Эстонии найдут "пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия".

Имеющий российское гражданство митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, который в феврале был выслан из страны, участвовал в заседании собора по видеосвязи.