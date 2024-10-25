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Есть смысл проверить: работает ли Lidl в Латвии так же, как в Испании? (1)

Редакция PRESS 25 октября, 2024 15:30

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Сотрудник магазина Lidl из испанского Аликанте рассказал, в какие часы там продаются товары на треть, а то и вполовину дешевле. Если такие правила действуют во всей сети Lidl, то его советами могут воспользоваться и латвийцы, пишет портал Grani.

Работник Lidl из Аликанте открыл страничку в TikTok, где выставляет ролики с рассказами о своей работе. Особенно большим успехом пользуются видео, где речь идет о том, когда лучше приходить в магазин, чтобы попасть на хорошие скидки.

По словам Криса Семы (если это его настоящее имя), для всех скоропортящихся продуктов имеются специальные оранжевые наклейки с надписью «30%» и «50%». Когда их наклеивают?

«Мы клеим скидки на мясо, свежую рыбу и все, что хранится в холодильнике: сыры, йогурты, колбасы и так далее. Ставим скидку 30% на продукты, срок годности которых истекает на следующий день, и скидку 50% на те, у которых срок годности истекает в тот же день», - поясняет Крис.

Наклейки «следующего дня» ставятся на продукты накануне ночью. Наклейки «нынешнего дня» ставятся во второй половине рабочего дня около 19.00. Что из этого проистекает? Что, если вы пойдете в магазин с утра, сразу после открытия, то сможете заполучить продукты на треть дешевле. А если — к 19.30, то есть шанс разжиться товаром и в половину цены.

Видео набрало несколько сотен тысяч просмотров. Правда, много озадаченных комментариев. Так, покупатель из Гранады сообщает, что отродясь не видел в местных Lidl скидки в 50%.

Зато сообщений о скидках в 30% - более чем достаточно: «Я купил два гамбургера, чей срок годности истекал в субботу, в пятницу со скидкой в 30%».

Самое интересное, конечно, это — распространяется ли практика магазинов Lidl в Испании на магазины Lidl в Латвии? Впрочем, это может проверить любой из нас.

Хотя ясно, что есть «плюшки», до которых латвийский Lidl точно не дорос и вряд ли когда-либо дорастет. Так, один из испанских покупателей сообщил, что ему от этого магазина на день рождения подарили, как постоянному покупателю, торт-мороженое, а также вручили подарочные 50 евро на покупки по программе лояльности.

Но хотя бы скидки на продукты, у которых истекает срок годности, мы заслужили?

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