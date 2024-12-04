Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Есть сигналы о готовности совладельца Mikrotīkls Джона Талли инвестировать в Tet и LMT 

© LETA 4 декабря, 2024 11:00

Бизнес 0 комментариев

Есть сигналы о том, что совладелец и председатель правления предприятия по производству сетевого оборудования Mikrotīkls Джон Талли заинтересован инвестировать в телекоммуникационные компании Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT), Об этом заявил в среду TV3 член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии, старший партнер юридической фирмы Eversheds-Sutherland Марис Вайновскис.

"Есть признаки того, что он заинтересован", - сказал Вайновскис, добавив при этом, что не может подтвердить, так ли это.

Он также заявил, что в случае с такими компаниями, как Tet и LMT, "будет большое скопление инвесторов". "Брать надо лучших из лучших", - добавил Вайновскис.

Как сообщалось, на закрытом заседании 19 ноября правительство рассмотрело более 30 различных сценариев дальнейшего развития LMT и Tet, однако окончательная позиция так и не была принята. В течение трех недель Минэкономики поручено внести уточнения.

"Мы пришли к двум вариантам, которые далее рассматриваются более детально", - сказал министр экономики Викторс Валайнис.

Уточненный протокол должен включать четкий мандат правительства относительно дальнейших переговоров Минэкономики с другим акционером, шведской компанией Telia, и какую позицию министерство будет представлять в дальнейших переговорах.

""Если эти переговоры не увенчаются успехом, то у нас будут сценарии B и C, на случай, если нам не удастся договориться со вторым владельцем, но после сегодняшнего совещания я смотрю на этот процесс достаточно позитивно", - рассказал Валайнис.

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, об изменении которой два акционера — латвийское государство и шведская компания Telia — до сих пор не смогли договориться.

Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet долей, а дочернему предприятию "Telia" - компании "Tilts Communications" - 49% . В капитале LMT шведской Telia и ее дочерней компании Sonera Holding принадлежит 49%. Еще 28% капитала владеет государство: держателем 23% долей является Латвийский Государственный центр радио и телевидения, еще 5% - Possessor. 23% долей капитала LMT принадлежат предприятию Tet.

Это теоретически означает, что при посредничестве Tet государство контролирует еще 11,73% долей LMT, а Telia - 11,27%. То есть, доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а Латвийского государства — 39,7%. %. Однако на практике этого не происходит, и фактически государство имеет решающий контроль и над LMT, так как у него есть большинство Tet. В то же время это замедлило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса, пишет LETA.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать