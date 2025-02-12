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Есть работа: в латвийской неотложке больше 200 вакансий

© LETA 12 февраля, 2025 11:10

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Семь медиков приняли решение покинуть свою работу после изменений в организации работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), признала директор службы Лиене Ципуле в интервью программе «900 секунд» на канале TV3.

По словам Ципуле, это сотрудники, у которых была меньшая рабочая нагрузка, и которые приближаются к выходу на пенсию. Как сообщили в службе, у них также была другая основная работа.

В настоящее время в службе имеется чуть более 200 вакансий. Ципуле объяснила, что проблемы аналогичны тем, с которыми сталкиваются в других отраслях. А именно, в местах, где общая численность населения сокращается, доступ к медицинской помощи снижается.

Поэтому изыскиваются способы направления сотрудников в места, где требуются бригады. Ципуле отметила, что служба постоянно совершенствует организацию работы, чтобы бригады были «на связи» каждый день по всей Латвии.

Уже объявлено, что с этого года в организации работы неотложной помощи произойдет ряд изменений — сокращена нагрузка на отдельных сотрудников, изменен состав некоторых бригад с трех человек до двух, а также изменится режим работы некоторых бригад, которые будут преобразованы из круглосуточных в дневные в местах, где в ночное время на бригаду приходится менее одного вызова.
 

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