Есть латвийский счет? «Письма счастья» от СГД получили даже давно проживающие за границей латвийцы

Письмо от VID получили некоторые латвийские нерезиденты, кто до сих пор пользуюется латвийским банковским счетом, поскольку латвийские банки начали предоставлять службе госдоходов информацию о состоянии счетов латвийских резидентов.

В этих письмах СГД призывает проверить, были ли задекларированы все доходы за 2022 и 2023 годы. В уведомлениях, отправленных через электронную систему декларирования (EDS), указано, что общая сумма поступлений на банковские счета некоторых граждан (оборот средств) превышает сумму, которую они задекларировали за эти периоды.

Нерезиденты Латвии, официально отказавшиеся от статуса резидента в СГД, обычно не обязаны подавать годовую декларацию в Латвии, так как они отчитываются перед налоговыми органами страны проживания и платят налоги там. Однако в отдельных случаях такие письма всё же могут быть отправлены.

Тем, кто получил такое уведомление, рекомендуется тщательно проверить свои доходы, чтобы убедиться в правильности декларирования, и при необходимости проконсультироваться с налоговыми специалистами для разъяснения своих обязательств перед латвийскими налоговыми органами.

Также следует учесть, что переход от резидента к статусу нерезидента в случае налогоплательщика не является обязательным и не происходит автоматически. Кроме того, не у всех банков есть полная информация о клиентах. Возможно, уехавший по-прежнему считается резидентом Латвии, хотя давно уже является нерезидентом.