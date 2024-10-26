ЕСПЧ отклонил иск против Латвии от человека, который судился почти 30 лет; почему?

Синицын, который прошлой осенью был полностью оправдан за магазинные кражи, совершенные в 1994 году, жаловался в ЕСПЧ на долгий уголовный процесс - в общей сложности судебное разбирательство продлилось почти 30 лет - и на то, что ему не были доступны эффективные средства правовой защиты.

В 1994 году Синицын был 14-летним подростком. Тогда его признали подозреваемым в связи с кражами из магазинов конфет, электроприборов и других товаров. Синицын не признал, что участвовал в совершении преступлений. В 2017 году суд первой инстанции Синицына оправдал, а за год до этого Синицын обратился в ЕСПЧ с жалобой за слишком затянувшееся судебное разбирательство.

"Более чем 20 лет спустя продолжать судить человека - по-моему, это нелогично. Я бы понял, будь это убийство или еще какие-то очень тяжкие преступления. Здесь были простые, обыкновенные кражи, - прокомментировал защитник Синицына Артур Звейсалниекс. - По-моему, по прошествии некоторого разумного срока такие процессы просто нужно прекращать".

Однако прокуратура настояла на том, что разбирательство должно быть продолжено. В 2021 году Рижский окружной суд полностью отменил приговор суда первой инстанции, признав Синицына виновным по одному из эпизодов, но освободив его от наказания. А в прошлом году суд третьей инстанции оправдал Синицына полностью.

В общей сложности судебное разбирательство длилось 29 лет. Синицын имел возможность потребовать от государства компенсации за долгое разбирательство, но не сделал этого.

"Это соображения клиента, это его право - решить делать что-то или не делать чего-то, но надо сказать, что национальный механизм компенсации... По моему опыту, эти компенсации ничтожно малы, и фактически это рассмотрение по компенсации, на мой взгляд, доставляет человеку больше страданий и дополнительной обиды на государство, чем он получает этих копеек", - пояснил Звейсалниекс.

ЕСПЧ в ожидании окончательного исхода судебного разбирательства, решил отклонить иск Синицына против Латвии, так как он не исчерпал полностью национальные средства правовой защиты.

Представитель Латвии в международных организациях по правам человека Элина Луизе Витола в свою очередь пояснила:

"Наше национальное правовое регулирование позволяло ему обратиться с заявлением на предоставление компенсации за долгий уголовный процесс, так как в уголовном процессе он был признан невиновным по всем предъявленным ему обвинениям.

Так как он этого не сделал, то он не позволил нашим собственным органам и судам выдать эту компенсацию, поэтому ЕСПЧ отклонил жалобу".

Синицын мог потребовать компенсацию еще в течение полугода после приговора. В Минюсте это дело комментировать отказались.