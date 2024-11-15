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Если завтра война… Что будет с пенсиями в «час Х»?

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 17:51

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Если в Латвии или в Европе вдруг начнется военный конфликт или разразится кризис, что будет с пенсиями? Сможет ли страна их выплачивать? Такой вопрос прозвучал в программе «Человек дня с Велтой Пуриней».

Пенсионеры — один из самых социально незащищенных слоев общества. У абсолютного большинства их накоплений нет, поэтому их жизнь и спокойствие всецело зависят от того, придет ли вовремя пенсия.

Между тем, сегодня геополитическая и экономическая ситуация очень нестабильная. Поэтому, пригласив на передачу министра благосостояния Улдиса Аугулиса, ведущая задала ему резонный вопрос: если наступит час «Х», будут ли перебои в выплате пенсий? Сможет ли страна их выплачивать?

Вот что ответил министр.

«Учитывая и кризис 2009 года, когда нам пришлось временно сократить пенсии, и учитывая ситуацию за пределами нашей страны, нам, конечно, приходится создавать накопления. Сейчас в нашем специальном бюджете имеется более 2 миллиардов евро. Для сравнения, в год мы выплачиваем четыре миллиарда евро.

Я считаю, что нам необходимо иметь хотя бы эти 4 миллиарда евро, чтобы мы могли справиться с любым кризисом, для выплаты и пенсий, и пособий. И эти накопления не просто фиксируется на счетах, а 1,4 миллиарда евро находится в Государственной казне. Летом я встречался с министром из Украины. И пенсии, и пособия там выплачиваются и во время войны — это вопрос социальной и внутренней безопасности».

От себя хочется добавить только, что в Украине пенсии и пособии выплачиваются из тех денег, что ей дают Европа и США. Это на днях лишний раз подчеркнул известный львовский журналист Остап Дроздов: «Деньги учителям, врачам, бюджетным чиновникам низшего уровня, платит не налогоплательщик, а кредиты. У нас же бюджет на 70% состоит из западных вливаний. Нет западных денег – нет ничего, даже пенсионерам заплатить четыре тысячи (гривен)».

Тогда как Латвии надо рассчитывать, в первую очередь, на себя. Поэтому можно только приветствовать специальные накопления для выплаты пенсий и пособий в момент «Х», а также стремление министра довести эту цифру до годового объема в 4 миллиарда евро.

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