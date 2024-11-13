Если владелец собаки не контролирует её поведение: житейское

Нормативными актами, устанавливающими права и обязанности человека в отношении животных, являются в том числе закон «О защите животных» (далее – закон), Правила Кабинета министров № 411 и обязательные правила местных самоуправлений.

Закон обязывает собственника животного, помимо прочего, следить за тем, чтобы животное не беспокоило и не подвергало опасности людей или других животных. Указанные в законе обязанности распространяются также и на держателя животного, которому собственник его доверил или во владение которого животное попало другим путем (часть вторая статьи 5 закона).

В свою очередь, указанные выше правила Кабинета министров устанавливают, что собственник или держатель животного обязаны обеспечивать надзор и контроль за животным, когда оно находится за пределами территории собственника (пункты 36 и 37 правил).

Если собака (за исключением охотничьих пород на охоте или используемых для работы или служебных обязанностей) находится вне территории собственника, то она должна быть в ошейнике и на поводке (за исключением специализированных мест для выгула собак и общественных мест городов и сел, где с разрешения самоуправления наличие поводка не является обязательным).

Об ответственности

За нарушение правил содержания животных, повлекшее причинение физического или материального ущерба человеку, на виновное физическое лицо может быть наложен штраф в размере от 70 до 1 875 евро, а для юридического лица штраф может составить от 110 до 3 000 евро.

В случае причинения вреда физическому лицу можно обратиться в государственную или муниципальную полицию для поиска и привлечения виновного к административной ответственности. Однако, возможно, что в данной ситуации, когда собака и хозяин сбежали, лицу могут понадобиться либо показания свидетелей, либо видеозаписи.

Кроме того, потерпевшая сторона может одновременно предъявить в суд гражданский иск к собственнику собаки о возмещении материального ущерба, личного вреда и морального вреда.