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Если владелец собаки не контролирует её поведение: житейское

Редакция «7 суперсекретов» 13 ноября, 2024 17:35

Юридическая консультация 0 комментариев

-Многие гуляют в нашем дворе с собаками. И все мирно сосуществуют. Но иногда в нашем дворе гуляет с собакой один мужчина, но он не из нашего дома. Его собака неуправляемая. Она может укусить другую собаку или кошку, подраться с ними, а он только смотрит и ничего не делает. А вчера она вцепилась в мою сетку – там было мясо. И только когда я закричала, хозяин соизволил оттащить ее за ошейник, и они быстро ушли. Я очень испугалась и хочу обратиться в полицию с жалобой на него, но я не знаю, ни как его зовут, ни где он живет. Каким-то образом можно привлечь его к ответственности?

Нормативными актами, устанавливающими права и обязанности человека в отношении животных, являются в том числе закон «О защите животных» (далее – закон), Правила Кабинета министров № 411 и обязательные правила местных самоуправлений.

Закон обязывает собственника животного, помимо прочего, следить за тем, чтобы животное не беспокоило и не подвергало опасности людей или других животных. Указанные в законе обязанности распространяются также и на держателя животного, которому собственник его доверил или во владение которого животное попало другим путем (часть вторая статьи 5 закона).

В свою очередь, указанные выше правила Кабинета министров устанавливают, что собственник или держатель животного обязаны обеспечивать надзор и контроль за животным, когда оно находится за пределами территории собственника (пункты 36 и 37 правил). 

Если собака (за исключением охотничьих пород на охоте или используемых для работы или служебных обязанностей) находится вне территории собственника, то она должна быть в ошейнике и на поводке (за исключением специализированных мест для выгула собак и общественных мест городов и сел, где с разрешения самоуправления наличие поводка не является обязательным).

Об ответственности

За нарушение правил содержания животных, повлекшее причинение физического или материального ущерба человеку, на виновное физическое лицо может быть наложен штраф в размере от 70 до 1 875 евро, а для юридического лица штраф может составить от 110 до 3 000 евро.

В случае причинения вреда физическому лицу можно обратиться в государственную или муниципальную полицию для поиска и привлечения виновного к административной ответственности. Однако, возможно, что в данной ситуации, когда собака и хозяин сбежали, лицу могут понадобиться либо показания свидетелей, либо видеозаписи.

Кроме того, потерпевшая сторона может одновременно предъявить в суд гражданский иск к собственнику собаки о возмещении материального ущерба, личного вреда и морального вреда.

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