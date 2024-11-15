Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine

Если в доме громкие соседи: хотя шуметь не запрещено, за беспокойство могут выписать штраф 500 евро

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 15:24

Важно 0 комментариев

Громкая музыка из машины во дворе, шумные ночные вечеринки, зубодробительный звук дрели в неурочное время, да и просто любители покатать металлические шары по полу... Кто не сталкивался с ситуациями, когда от шума за стеной или за окном хочется стиснуть зубы и заткнуть уши? И хотя действующие нормы не запрещают шуметь, например, после 11 вечера, на громких соседей все же можно найти управу.

К сожалению, во многих многоквартирных домах толщина стен оставляет желать лучшего. Иногда, даже того не желая, можно невольно услышать обычные разговоры за стеной. Что ж говорить, когда у соседей праздник и вечеринка с громкой музыкой? Конечно, все мы люди и имеем право немного "пошуметь", и тут главное соблюдать золотое правило - не мешать другим. Но что делать, например, если время давно перевалило за полночь, соседи громкость не сбавляют, а с утра рано вставать на работу? Неужели нет никакой управы и остается только терпеть?

- Если сосед регулярно шумит, это следует по возможности обсудить с ним. Высказаться необходимо, потому что люди часто не осознают, что кого-то беспокоят. И пока никто из соседей не жалуется, у них нет причин думать, что их музыка кому-то мешает, - отвечает Юрис Инкинс, начальник отдела охраны общественного порядка Видземского управления Рижской муниципальной полиции.

Если же переговоры не помогли и шум продолжается, то следует немедленно сообщить в полицию, позвонив по телефону 110. Не бойтесь, что шум может прекратиться до приезда стражей порядка. Сотрудники полиции, прибыв на место, выяснят обстоятельства дела и при необходимости примут ваше заявление. В таком случае необходимо предоставить достоверную информацию о нарушении и по возможности указать другого жителя дома – свидетеля, которого также побеспокоил сильный шум.

- Хотя само по себе шуметь прямо не запрещено, но те, кто шумят, могут быть привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, - поясняет представитель полиции самоуправления. Конечно, для констатации такого правонарушения необходимо установить неуважение к обществу или бессовестное поведение, игнорирующее общепринятые нормы и нарушающее покой людей.

- Это значит, что чаще всего после первого звонка сотрудники полиции проведут с беседу с тем, кто устроил шум, - поясняет Юрис Инкинс, - Но если поступит повторный звонок, то это уже будет повод применить штраф.

Поэтому важно помнить, что в случаях, когда шум продолжается после первого визита сотрудников полиции, следует вызвать их повторно. В настоящее время 11 статья Закона об административных наказаниях предусматривает, что за нарушение общественного порядка (мелкое хулиганство) нарушителю могут выписать предупреждение или штраф до 500 евро.

Так что лучше не шуметь и относиться к соседям с уважением, и уж тем более не игнорировать первое предупреждение стражей порядка. Иначе веселые посиделки могут обернуться неприятным административным протоколом и даже больно ударить по карману.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии идет строительство четвертого крематория

Бизнес 17:36

Бизнес 0 комментариев

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Читать
Загрузка

Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Читать

Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Читать

На самых высоких телерадиобашнях подняты государственные флаги

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Читать

Ещё недавно русский мат мог спасти даже от тюрьмы. Но тут вмешался Юдинс

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

Читать

Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

Важно 16:54

Важно 0 комментариев

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Читать

Фармацевты пожимают плечами: люди жалуются на кучу подводных камней системы э-рецептов

Новости Латвии 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Читать