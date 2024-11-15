Если в доме громкие соседи: хотя шуметь не запрещено, за беспокойство могут выписать штраф 500 евро

К сожалению, во многих многоквартирных домах толщина стен оставляет желать лучшего. Иногда, даже того не желая, можно невольно услышать обычные разговоры за стеной. Что ж говорить, когда у соседей праздник и вечеринка с громкой музыкой? Конечно, все мы люди и имеем право немного "пошуметь", и тут главное соблюдать золотое правило - не мешать другим. Но что делать, например, если время давно перевалило за полночь, соседи громкость не сбавляют, а с утра рано вставать на работу? Неужели нет никакой управы и остается только терпеть?

- Если сосед регулярно шумит, это следует по возможности обсудить с ним. Высказаться необходимо, потому что люди часто не осознают, что кого-то беспокоят. И пока никто из соседей не жалуется, у них нет причин думать, что их музыка кому-то мешает, - отвечает Юрис Инкинс, начальник отдела охраны общественного порядка Видземского управления Рижской муниципальной полиции.

Если же переговоры не помогли и шум продолжается, то следует немедленно сообщить в полицию, позвонив по телефону 110. Не бойтесь, что шум может прекратиться до приезда стражей порядка. Сотрудники полиции, прибыв на место, выяснят обстоятельства дела и при необходимости примут ваше заявление. В таком случае необходимо предоставить достоверную информацию о нарушении и по возможности указать другого жителя дома – свидетеля, которого также побеспокоил сильный шум.

- Хотя само по себе шуметь прямо не запрещено, но те, кто шумят, могут быть привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, - поясняет представитель полиции самоуправления. Конечно, для констатации такого правонарушения необходимо установить неуважение к обществу или бессовестное поведение, игнорирующее общепринятые нормы и нарушающее покой людей.

- Это значит, что чаще всего после первого звонка сотрудники полиции проведут с беседу с тем, кто устроил шум, - поясняет Юрис Инкинс, - Но если поступит повторный звонок, то это уже будет повод применить штраф.

Поэтому важно помнить, что в случаях, когда шум продолжается после первого визита сотрудников полиции, следует вызвать их повторно. В настоящее время 11 статья Закона об административных наказаниях предусматривает, что за нарушение общественного порядка (мелкое хулиганство) нарушителю могут выписать предупреждение или штраф до 500 евро.

Так что лучше не шуметь и относиться к соседям с уважением, и уж тем более не игнорировать первое предупреждение стражей порядка. Иначе веселые посиделки могут обернуться неприятным административным протоколом и даже больно ударить по карману.