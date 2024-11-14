Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs

Если новые поезда в мороз встанут, запустим старые: в Pasažieru vilciens нашли выход

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 15:14

Новости Латвии 0 комментариев

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

"С одной стороны, это резерв, с другой стороны, эти составы могут помочь в случае обледенения контактных сетей, особенно в часы пик", - сказал руководитель предприятия.

Остальные старые поезда планируется продать на аукционе.

Как сообщил Нешпорс, в настоящее время пассажиров перевозит 31 новый электропоезд чешского производителя "Škoda Vagonka", а еще один поезд находится в процессе приемки.

Он отметил, что скоро пройдет год с начала эксплуатации новых электропоездов, и предприятие за это время столкнулось с рядом трудностей, но были предприняты меры, чтобы обеспечить непрерывность пассажирских перевозок. Для обеспечения технической готовности подвижного состава внесено 18 улучшений в программное обеспечение и оборудование, усовершенствованы знания работников, проведено дополнительное обучение машинистов по управлению поездами в зимних условиях. Также в PV создана круглосуточная служба оперативной технической поддержки, техническую помощь продолжает оказывать и "Škoda Vagonka".

Как сообщил Нешпорс, введение новых электропоездов способствовало росту пассажирских перевозок - за десять месяцев этого года перевезено 16,3 млн пассажиров по сравнению с 14,5 млн за тот же период 2023 года.

Как сообщалось, новые электропоезда чешской компании "Škoda Vagonka" начали курсировать в Латвии в декабре прошлого года. До этого поезда долгое время тестировались на латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, в декабре прошлого года и в январе этого года у новых поездов регулярно возникали технические проблемы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 66 реакций
Комментарии (0) 66 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

The Times: Украина может создать простейшую атомную бомбу

Мир 15:48

Мир 0 комментариев

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Из-под кнута и ежеминутных окриков Кирсиса: памятник Барклаю наконец перевезут в Юрмалу

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

Читать

«У них и так ничего нет»: омбудсмен об урезании помощи беднякам

Мнения 15:25

Мнения 0 комментариев

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Читать

Неужели в Латвии самый дорогой белый хлеб в мире? Результаты сравнения цен

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

Читать

Осторожно, лед на дорогах! В ночь на пятницу ударят морозы

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Читать

Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать