Если есть льготы, то лишат? Украинцы напуганы «письмами счастья» от СГД

Эти люди не очень хорошо владеют языком и плохо знают местное законодательство, поэтому письма их основательно напугали.

"Они следят за всеми жителями в Латвии, у них всё посчитано и учтено. Они со всего хотят налоги. А в вашем случае, если есть льготы, то лишат", - предупреждают в комментариях местные жители.

Единственный совет в такой ситуации, который уже озвучивали представители СГД - нужно составить грамотное письмо на государственном языке, в котором объяснить, откуда взялись "лишние средства". Такое пояснение необходимо сделать обязательно, а то последующие действия СГД могут привести не только к штрафам, но и к отмене действующих для беженцев льгот.

С этим может помочь бухгалтер или юрист. Письмо можно составить и самим, попросив у знакомых латвийцев помощь с переводом.

СГД на данный момент отправила почти 60 000 писем из запланированных 70 000. Оставшиеся письма планируется отправить в течение следующих двух недель.