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«Если бы мы подняли сразу — это была бы шоковая терапия»: Рейрс о росте цен и инфляции в следующие три года

TV24 28 октября, 2024 15:18

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TV24

В программу «Цена денег» на телеканале TV24 пришел глава Бюджетной и финансовой (налоговой) комиссии Сейма, экс-министр финансов Янис Рейрс ответил на вопрос зрительницы, которая спросила: «Было обещано увеличить зарплаты, изменив ставку подоходного налога с населения, но как возможно повысить акциз на топливо и газ, не увеличивая расходы людей? Таким образом эта прибавка к зарплате фактически не почувствуется!».

«Таким образом будут высвобождены средства предпринимателей на повышение зарплат, этот аспект тоже нужно учитывать. Что касается дизельного топлива, то мы бы предпочли этого не делать, но через три года вступают в силу европейские нормы, которые предполагают очень значительное повышение стоимости, поэтому министерство финансов решило, что повышение должно быть постепенным, потому что если мы сделаем это через три года, то это будет шоковая терапия. Теперь, благодаря налоговой реформе, это повышение цен на дизельное топливо в некоторой степени сглаживается», - объяснил Рейрс.

Уже сообщалось, что годовой уровень инфляции в Латвии ускорится в ближайшие месяцы, согласно прогнозам банковских аналитиков.

«Ожидаемый рост инфляции в конце года не является неожиданностью, он прогнозировался заранее, учитывая долгосрочную тенденцию изменения цен. Более того, в начале года казалось, что в холодное время года рост инфляции может быть выше и даже достигнуть 3%. Однако ситуация на мировых рынках ресурсов оказалась более благоприятной, чем ожидалось, и рост цен оказался не таким резким, как предполагалось ранее», - объясняет экономист Банка Латвии Иева Опмане.

Опмане сообщила агентству LETA, что инфляция в Латвии постепенно растет уже третий месяц подряд, в сентябре годовая инфляция составила 1,4 %. Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти и будет держаться в районе 2 %. Это в значительной степени обусловлено эффектом базы, поскольку ежемесячные изменения цен не во всех случаях имели тенденцию к росту в течение этого периода. Кроме того, росту цен способствует повышение цен на услуги.

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Эстонская православная церковь создала новую общину: с настоятелем, но пока без прихожан

Мир 18:42

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Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

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На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Важно 18:17

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Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Бизнес 18:11

Бизнес 0 комментариев

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

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Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

Важно 18:04

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Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

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CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

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Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Латышские СМИ 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

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Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

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Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

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