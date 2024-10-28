«Если бы мы подняли сразу — это была бы шоковая терапия»: Рейрс о росте цен и инфляции в следующие три года

«Таким образом будут высвобождены средства предпринимателей на повышение зарплат, этот аспект тоже нужно учитывать. Что касается дизельного топлива, то мы бы предпочли этого не делать, но через три года вступают в силу европейские нормы, которые предполагают очень значительное повышение стоимости, поэтому министерство финансов решило, что повышение должно быть постепенным, потому что если мы сделаем это через три года, то это будет шоковая терапия. Теперь, благодаря налоговой реформе, это повышение цен на дизельное топливо в некоторой степени сглаживается», - объяснил Рейрс.

Уже сообщалось, что годовой уровень инфляции в Латвии ускорится в ближайшие месяцы, согласно прогнозам банковских аналитиков.

«Ожидаемый рост инфляции в конце года не является неожиданностью, он прогнозировался заранее, учитывая долгосрочную тенденцию изменения цен. Более того, в начале года казалось, что в холодное время года рост инфляции может быть выше и даже достигнуть 3%. Однако ситуация на мировых рынках ресурсов оказалась более благоприятной, чем ожидалось, и рост цен оказался не таким резким, как предполагалось ранее», - объясняет экономист Банка Латвии Иева Опмане.

Опмане сообщила агентству LETA, что инфляция в Латвии постепенно растет уже третий месяц подряд, в сентябре годовая инфляция составила 1,4 %. Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти и будет держаться в районе 2 %. Это в значительной степени обусловлено эффектом базы, поскольку ежемесячные изменения цен не во всех случаях имели тенденцию к росту в течение этого периода. Кроме того, росту цен способствует повышение цен на услуги.