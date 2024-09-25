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Ещё раз про столбняк: летальность среди непривитых людей может достигать 80-100%

Редакция PRESS 25 сентября, 2024 12:08

Азбука здоровья 0 комментариев

По данным ВОЗ, летальность от столбняка среди непривитых людей может достигать 80-100 процентов, если медицинскую помощь не оказали вовремя.

Шутить со столбняком нельзя, это то же самое, что играть в рулетку со смертью. Столбнячная анаэробная палочка  (Clostridium tetani) находится в почве, пыли, ржавчине — буквально повсеместно. Все потому, что эта бактерия обладает суперспособностью: когда внешние условия становятся неблагоприятными, она образуют споры, которые отличаются высокой живучестью: они выживают даже при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами.

Человек заражается столбняком, когда травмируется и в рану попадают споры столбняка. Здесь для столбнячных палочек возникают идеальные условия  – отсутствие доступа кислорода. Риск наиболее высок, когда рана колотая – небольшая, но глубокая. Но входными воротами инфекции могут стать даже небольшие ссадины и занозы.

 

Столбняком можно инфицироваться, пересаживая цветы, работая в саду, уколовшись шипами растений, наступив на ржавый гвоздь, получив занозу с частичками грязи, растений, дерева, металлической стружки — вариантов масса.

Попадая в рану, столбнячная палочка начинает вырабатывать токсин – один из самых сильных ядов, который поражает центральную нервную систему. Наступают спазм дыхательной мускулатуры, паралич сердечной мышцы, судороги всех мышц тела, что приводит к летальному исходу.

Как проявляется болезнь

Симптомы могут включать: спазм челюсти или невозможность открыть рот; внезапные болезненные мышечные спазмы, часто провоцируемые случайными шумами; затрудненное глотание; конвульсии; головную боль; высокую температуру и потоотделение; изменение показателей кровяного давления и учащенное сердцебиение.

Вот как описал случай столбняка еще древнегреческий врач Гиппократ: «Капитан корабля поранил якорем указательный палец правой руки. Через семь дней появилось некоторое количество отвратительных выделений, а затем проблемы с речью — он пожаловался, что не может должным образом разговаривать. Был диагностирован столбняк, его челюсти сжались, зубы сжались, появилось напряжение мышц на шее, на третий день появились опистотонус и потливость. Через шесть дней с момента установления диагноза он умер».

 

От столбняка умирали немало людей во все века. Так, по иронии судьбы, пережив громадное число смертельных опасностей в джунглях, малярию, нападение  ягуара и участие в индейских войнах против плантаторов, в декабре 1944-го известный чешский натуралист, ботаник и этнограф Альберто Войтех Фрич умер от столбняка, поранившись о ржавый гвоздь у себя на вилле.

Инкубационный период заболевания продолжается от трех до 21 дня, в среднем – 14, минимальный – несколько часов, максимальный – 60 дней.

Единственное спасение – вакцинация

В 1884 году возбудителя столбняка обнаружил 22-летний немецкий медик  Артур Николаер. Его  считают первооткрывателем Clostridium tetani. В 1890 году японский микробиолог Китадзато выделил противостолбнячную сыворотку, которая сегодня является единственным средством профилактики столбняка.

Заболевание столбняком нетрудно предотвратить, но бывает сложно вылечить даже при возможностях современной медицины. Поэтому при травмах, в результате которых имеется рана с нарушением целости кожи и слизистых оболочек, ожогах и обморожениях 2-й и 3-й степени, укусах животных, проникающих повреждениях кишечника по решению врача проводится экстренная профилактика столбняка.

Справка. Комплексную прививку от трех болезней -- столбняка, дифтерии (тоже коварной инфекции), коклюша -- врачи советуют делать каждые 10 лет. Иммунитет сохраняется 10 лет. Затем необходима регулярная ревакцинация. Поговорите об этом со своим врачом!

 

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