Ещё по одной рижской улице запрещено движение грузовиков

В связи с этим с ноября будут внесены существенные изменения в организацию дорожного движения в микрорайонах Гризинькалнс, Браса и Скансте, запрещающие транзитное движение грузовых транспортных средств по этим микрорайонам.

В течение первой недели муниципальная полиция будет предупреждать нарушителей, после чего их начнут штрафовать.

С 1 ноября движение грузовых транспортных средств будет запрещено на участке улицы Августа Деглава от улицы Пернавас до улицы Браслас, включая Деглавский мост, на участке улицы Пернавас от улицы Деглава до улицы Бривибас, на мосту Земитана, на участке улицы Сенчу от улицы Бривибас до улицы Миера, на участке улицы Зирню от улицы Миера до улицы Сканстес, на участке улицы Валдемара от улицы Зирню до улицы Сканстес.

В начале года от грузового транспорта уже был освобожден центр города, включая Каменный мост, улицу Краста, набережную Радзиньша, набережную 11 ноября и улицу Экспорта.

Теперь на правом берегу Даугавы к ним добавятся районы Браса, Гризинькалнс и Скансте, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис.