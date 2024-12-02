Ещё один государственный праздник: народ собирает подписи

Если будет собрано не менее 10 тысяч подписей, это позволит внести инициативу на рассмотрение парламента.

Предлагается придать Дню Лачплесиса статус официального государственного праздника. Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти латвийских героев, заслуживает особого статуса национального праздника, позволяющего всем гражданам почтить латвийских борцов за свободу в полноценной и объединяющей атмосфере.

«День Лачплесиса имеет особое значение в нашей истории, и это должен быть день, когда каждый может посещать мероприятия вместе с семьей и обществом, чтобы почувствовать свою принадлежность к Латвии и почтить память наших героев», - говорит Балцерс. Официальный статус праздника не только укрепит национальную идентичность, но и поможет в ознакомлении молодого поколения с историей Латвии.