Ещё меньше? Рождаемость в Латвии падает постоянно

"Число родившихся продолжает снижаться и впервые за девять месяцев не достигло 10 тысяч. Наибольшее число рождений было в июле - 1132 ребенка, наименьшее - в феврале - 1029", - говорится в сообщении ЦСУ.

Чтобы понять масштабы снижения рождаемости, стоит отметить, что в одной крупной средней школе учатся от 1000 до 1500 детей с 1-й по 12-й классы, а это означает, что за девять месяцев не родилось ни одной полноценной средней школы.

За пять лет число родившихся снизилось на 4,3 тысячи, или 22,9%. За этот период число новорожденных у матерей, ищущих работу или экономически неактивных, сокращалось быстрее (на 1,1 тыс., или на 28,1% меньше новорожденных, чем в 2019 году).

С другой стороны, у работающих матерей родилось на 3,1 тыс. детей меньше (на 22,0%).

В Рижском регионе число новорожденных у работающих матерей уменьшилось на 25,7%, в Земгале - на 20,5%, в Латгале - на 19,0%, в Курземе - на 18,8% и в Видземе - на 15,2%.

Следует отметить, что на уровень рождаемости за пятилетний период повлияло несколько факторов.

Прежде всего, ощущение нестабильности создавали ограничения, связанные с пандемией, и некоторые эксперты-психологи прогнозировали падение рождаемости еще до окончания пандемии.

После российского вторжения в Украину осознание нестабильности дополнилось значительной инфляцией, которая продолжается до сих пор, особенно в продовольственном сегменте. То есть расходы на питание у молодых семей по-прежнему увеличиваются, что, скорее всего, отразится на планировании семьи.

В октябре продовольственная инфляция была в два раза выше средней инфляции.

(Latvijas Avīze)