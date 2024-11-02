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Еще один скандал в Адажи. Ottawa Citizen: албанский солдат хватал канадскую повариху за грудь (1)

Редакция PRESS 2 ноября, 2024 09:45

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Канадское издание Ottawa Citizen написало об инциденте, имевшем место на военной базе НАТО в Адажи в конце 2022 года. Армейские пытались замести историю под ковер, но бдительные канадские журналисты продолжают следить за делом.

11 000 канадских долларов в качестве компенсации

"Руководство Службы морального духа и социального обеспечения канадских вооруженных сил отказалось извиняться перед сотрудницей, подвергшейся сексуальному насилию в Латвии, потому что они не хотели, чтобы о признании вины сообщила газета", — пишет Ottawa Citizen, ссылаясь на новые документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

Согласно записям военной полиции, Кристен Адамс, гражданское лицо, работавшая в группе социальных услуг, подверглась сексуальному насилию со стороны солдата НАТО во время своей смены в столовой.

Подробности нападения и то, как плохо с Адамс обращалось руководство Службы морального духа и социального обеспечения канадских вооруженных сил (CFMWS), впервые появились в Ottawa Citizen в октябре 2023 года. Эта критика, в свою очередь, вынудила главного исполнительного директора Яна Поултера принести извинения всем сотрудникам CFMWS за то, как был урегулирован инцидент, но извинения самой пострадавшей принесены не были. Недавно опубликованные записи показывают, почему.

"Поскольку история разворачивалась на страницах Ottawa Citizen, мы не хотели общаться с г–жой Адамс в письменной форме, потому что не хотели продолжать эту серию", — написали представители Министерства национальной обороны. То есть военные не желали дальнейшей огласки этого дела в прессе.

Должна была сама понимать на что идет

По информации Ottawa Citizen, в отчетах и документах канадской военной полиции отмечалось, что Адамс подверглась сексуальному насилию, когда албанский солдат схватил ее за грудь 3 декабря 2022 года. Но после того, как Адамс подала официальную жалобу на нападение, вице–президент CFMWS письменно сообщил ей, что она должна была понимать, что столкнется с опасностями, когда соглашалась на работу в военной миссии Канады в Латвии.

То есть никто не обещал, что варить кашу для солдат в НАТО в Латвии — дело легкое и приятное. Ottawa Citizen пишет, что вскоре после нападения контракт Адамс был расторгнут на два месяца раньше срока. Это решение было принято "для того, чтобы гарантировать отсутствие дальнейшего риска для вашего здоровья", согласно письму от 3 февраля 2023 года, направленному Адамс организацией.

CFMWS дала ей 11 833 доллара, которые выплатили за досрочное расторжение контракта.

Канадская военная полиция сообщила Адамс, что, по правилам НАТО, у них нет юрисдикции для расследования, хотя инцидент произошел на канадском объекте.

Для расследования дела была привлечена латвийская военная полиция, но, по словам Адамс, они не опрашивали свидетелей. Были проведены только интервью с ней и албанским солдатом.

14 декабря 2022 года латвийская военная полиция приняла решение не проводить дальнейшее расследование.

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