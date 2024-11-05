«Еще недавно Европа не знала, куда деть деньги, но произошли три события»: Андрис Америкс

00:00 – Поехали!

00:25- Почему мы опять переводим часы на зимнее время? Ведь Европарламент отменил!

04:30 – При всех недостатках Евросоюза это африканцы бегут в Европу, а не наоборот

07:36 – «У нас есть права!» О новом европейском поколении 30-летних

11:20 – Запрет на выпуск в ЕС авто на бензине и дизеле после 2035 года – глупость или измена?

18:14 – Вспомним и то хорошее, что Европарламент сделал для европейцев: два пункта

20:24 – Чем кончится эпопея с Rail Baltic

25:40 – Европе уже не хватает воздушного пространства для самолетов. Кстати, они загрязняют воздух куда больше автомашин

30:36 – Что с уголовным делом против Америкса?