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ЕС впервые профинансирует совместные закупки вооружений

© Deutsche Welle 15 ноября, 2024 09:48

Мир

Страны Евросоюза совместно закупят системы противовоздушной и противоракетной обороны, современные бронированные машины и боеприпасы.

Евросоюз впервые одобрил финансирование совместных закупок странами-членами вооружений, включая ракеты и боеприпасы, для последующей частичной отправки в Украину. Пять отобранных проектов реализуются в рамках механизма "Усиление европейской оборонной промышленности за счет общих закупок" (EDIRPA). На каждую из инициатив предусмотрены 60 млн евро. Общая сумма финансирования составит 300 млн евро, сообщили в четверг, 14 ноября, в Брюсселе.

"Это - первый случай, когда мы используем бюджет ЕС для поддержки государств-членов в общих закупках оборонной продукции", - заявила вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Речь идет о приобретении систем противовоздушной и противоракетной обороны, современных бронированных машин и боеприпасов.

Как уточнило агентство AFP, задействованы будут группы стран численностью до девяти участников. Всего же к проектам подключены около 20 государств-членов, некоторые из них впервые примут участие в EDIRPA.

"Общие закупки укрепят готовность к обороне в странах-членах ЕС", - констатировали в Брюсселе.

Решения направлены на устранение "критических пробелов" в оборонном потенциале, усугубившихся, в частности, в результате передачи оборонной продукции Украине.

Большинство отобранных проектов предусматривают закупку вооружений для Украины, в том числе - систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов.

Отбор проектов EDIRPA проводился по результатам конкурса Еврокомиссии в марте.

Кубилюс - на посту еврокомиссара по вопросам обороны и космоса

В сентябре председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), представляя Европарламенту новых назначенцев, отметила, что на посту еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс "будет работать над развитием европейского оборонного союза и увеличением инвестиций в промышленные мощности".

В Брюсселе надеются, что новый комиссар сможет вплотную решать проблемы, которые мешают ЕС нарастить объемы производства оружия, чтобы своевременно и в нужном объеме предоставлять военную помощь Украине, борющейся с агрессией РФ.

Кубилюсу предстоит курировать выполнение Европейской программы оборонной промышленности (с бюджетом 1,5 млрд евро, утвержденной Еврокомиссией в марте.

 ЕС должен нарастить расходы, "но не потому, что этого требует президент Трамп, а из-за Путина", считает Кубилюс. "Если мы хотим защитить себя, нам необходимо потратить (на оборону. - Ред.) не менее 10 млрд евро до 2028 года", - заявил кандидат на пост еврокомиссара.

Профильные комитеты и представители всех фракций Европарламента рекомендовали Кубилюса на эту должность, передало Politico.

 

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