Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

ЕС понимает специфический взгляд Латвии на войну в Украине: спецпосланник ЕС

© LETA 18 октября, 2024 08:11

Новости Латвии 0 комментариев

Санкции Европейского союза (ЕС) против России являются очень важной частью политики поддержки Украины, и эта политика реализуется странами ЕС очень решительно и сплоченно, независимо от того, насколько близко они находятся к российским границам, заявил агентству ЛЕТА специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

ЕС полностью понимает специфический взгляд Латвии на войну в Украине, который обусловлен как историей, так и географическим положением страны. "Мы понимаем, почему происходящее в Украине является для Латвии как глубоко эмоциональным вопросом, так и экзистенциальной угрозой, учитывая действия России", - сказал О'Салливан.

Он признал, что происходящее не воспринимается одинаково эмоционально во всей Европе, но подчеркнул, что чрезвычайно важной является решительная и единая реакция ЕС, принимающего очень мощные меры против России и оказывающего очень большую поддержку Украине.

"Латвия может с удовлетворением оглянуться на то, как вся Европа - включая страны, которые не всегда находятся в схожей географической и политической ситуации - была очень едина в своей поддержке Украины", - сказал специальный посланник ЕС.

По словам О'Салливана, масштабные санкции ЕС против России являются беспрецедентными и очень дорогостоящими для российской экономики. Он привел оценки, согласно которым санкции обошлись российской экономике в 400 миллиардов евро, а также значительно снизили ее военный потенциал.

Специальный посланник ЕС по санкциям понимает нетерпение людей, их желание увидеть более быстрые результаты от санкций, но отметил, что санкции требуют времени для вступления в силу и имеют долгосрочные последствия, которые не всегда напрямую отражаются на поле боя в Украине в данный момент.

"Представьте себе, если бы мы не приняли эти санкции и Россия все это время свободно торговала бы с нами - мы бы сейчас жили в совсем другом мире", - добавил О'Салливан.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Адажи установили «скульптуру» танка за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать
Загрузка

Теперь — и на крыше: на автомобилях разрешили дополнительный дальний свет

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Читать

Подробности аварии на Лиепайском шоссе: резкое торможение не спасло

Выбор редакции 13:00

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Продавали неразрешенные добавки: PTAC заблокировал работу торговавшего БАДами интернет-магазина

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Читать

Более долгий учебный год — за и против

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Читать

Минблаг несколько лет запрашивал из бюджета необоснованно большие средства: ревизия Госконтроля

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Читать

Грузовикам запретят проезд по улице Пернавас в Риге

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

Читать