ЕС понимает специфический взгляд Латвии на войну в Украине: спецпосланник ЕС

ЕС полностью понимает специфический взгляд Латвии на войну в Украине, который обусловлен как историей, так и географическим положением страны. "Мы понимаем, почему происходящее в Украине является для Латвии как глубоко эмоциональным вопросом, так и экзистенциальной угрозой, учитывая действия России", - сказал О'Салливан.

Он признал, что происходящее не воспринимается одинаково эмоционально во всей Европе, но подчеркнул, что чрезвычайно важной является решительная и единая реакция ЕС, принимающего очень мощные меры против России и оказывающего очень большую поддержку Украине.

"Латвия может с удовлетворением оглянуться на то, как вся Европа - включая страны, которые не всегда находятся в схожей географической и политической ситуации - была очень едина в своей поддержке Украины", - сказал специальный посланник ЕС.

По словам О'Салливана, масштабные санкции ЕС против России являются беспрецедентными и очень дорогостоящими для российской экономики. Он привел оценки, согласно которым санкции обошлись российской экономике в 400 миллиардов евро, а также значительно снизили ее военный потенциал.

Специальный посланник ЕС по санкциям понимает нетерпение людей, их желание увидеть более быстрые результаты от санкций, но отметил, что санкции требуют времени для вступления в силу и имеют долгосрочные последствия, которые не всегда напрямую отражаются на поле боя в Украине в данный момент.

"Представьте себе, если бы мы не приняли эти санкции и Россия все это время свободно торговала бы с нами - мы бы сейчас жили в совсем другом мире", - добавил О'Салливан.