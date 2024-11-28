Эпидемии гриппа в Латвии еще нет, но жителей призывают сделать прививку

ЦПКЗ напоминает, что еще можно сделать прививку от сезонного гриппа и "Сovid-19". Вызванный прививкой иммунитет формируется в течение одной-двух недель, что достаточно для подготовки к возможному всплеску заболеваемости. Сейчас эпидемии гриппа в Латвии еще нет, она обычно начинается в январе или феврале, сказала представитель ЦПКЗ Илзе Удре.

По данным ЦПКЗ, наиболее сильно от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

В настоящее время, с учетом дополнительных закупок, общее количество доз вакцины против гриппа для этого осеннего сезона составляет 130 620, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения.