ЕП призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием

Европейский парламент (ЕП) призвал страны Европейского Союза немедленно снять ограничения на применение Украиной западных систем вооружений по законным военным целям на российской территории. Депутаты убеждены, что эти ограничения не позволяют Украине в полной мере осуществлять ее право на самооборону и делают страну уязвимой для атак на ее население и инфраструктуру. Это - один из пунктов резолюции о продолжающейся финансовой и военной поддержке Украины государствами ЕС, принятой в четверг, 19 сентября, в Страсбурге. Ее поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 человека воздержались.

Евродепутаты также призвали страны Евросоюза ускорить поставки оружия Украине, в частности современных систем ПВО, а также других вооружений и боеприпасов, о которых просит Киев, включая ракеты Taurus.

Кроме того, Европарламент считает необходимым расширить политику санкций против РФ и Беларуси, а также стран и организаций, предоставляющих российскому ВПК военные технологии и оборудование двойного назначения. Например, усилить санкции в отношении Ирана и Северной Кореи ввиду военной поддержки ими агрессивной войны России против Украины, а также включить в санкционный список ЕС дополнительные китайские юридические и физические лица за поддержку российского военного сектора.

Депутаты просят объявить полное эмбарго на российский сжиженный природный газ (СПГ), ввести санкции против "Газпрома" и российских нефтяных компаний, лишить суда, экспортирующие российский СПГ, доступа к портам и западным морским службам, а также принять целевые ограничительные меры против морских судов, которые Россия использует для обхода санкций на экспорт нефти и газа и обслуживания ее энергетических проектов в Арктике.

Резолюция настаивает и на штрафных мерах против российского ядерного сектора, включая целевые санкции против виновных в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Европарламентарии призывают ЕС ввести эмбарго на российское зерно, удобрения, а также сырье, включая газ и нефть, алюминий, стальную продукцию, уран, титан, никель, древесину и изделия из нее.

Депутаты выступают за значительное увеличение гуманитарной помощи ЕС Украине в текущем и следующем году и отмечают, что потребность в гуманитарной поддержке, вероятно, сохранится в течение многих лет, в связи с чем Евросоюз должен быть готов удовлетворить эти потребности с помощью долгосрочного планирования и адекватных средств.

Еврокомиссию просят оперативно предложить долгосрочную финансовую помощь для восстановления Украины в сотрудничестве со странами-партнерами, а все страны ЕС - увеличить финансирование Украины и воздержаться от сокращения взносов. Вместе с партнерами Евросоюзу следует создать надежный правовой режим для конфискации замороженных российских государственных активов, считает Европарламент.