Мартин Гаусс - гражданин Германии. Он декларировал совместную собственность в Риге, а также недвижимость в Юрмале. Также Гауссу принадлежат здания в Германии, Австрии и Италии.

Гаусс владеет долями капитала в коммерческой компании MaGau GmbH стоимостью 25 000 евро. Также председатель правления декларировал финансовые инструменты на сумму 71 080,49 евро.

Гаусс также декларировал большой автопарк: ему принадлежат автомобиль Canamquard 2017 года, автомобиль Tesla 2019 года, автомобиль Mercedes GLE 2019 года, автомобиль Tesla Y 2021 года и автомобиль Audi E-Tron 2022 года выпуска. Также Гауссу принадлежит моторная лодка Easy Marine 500 2022 года выпуска.

Гаусс накопил в различных банках в общей сложности 660 137 евро.

Зарплата Гаусса в airBaltic составила в прошлом году 828 942,22 евро, еще 50 000 евро поступило на его счет из открытого пенсионного фонда Swedbank.

В прошлом году Гаусс также декларировал 24 000 евро платы за обучение в 2023 году, а на погашение кредитов было потрачено 78 900 евро. 39 284,61 евро указано как увеличение инвестиционного портфеля. Также Гаусс увеличил один из кредитов на 13 010 евро, а 43 755 евро декларировал как страховой взнос. Еще 42 499 евро Гаусс вложил в инвестиционный портфель.

Гаусс также декларировал долги в размере 750 346 евро.