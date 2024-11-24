Элксниньш: не исключено, что Sarauj, Latgale! в ближайшем будущем будет участвовать в выборах в Сейм

На вопрос, в скольких самоуправлениях партия планирует стартовать на муниципальных выборах, Элксниньш ответил, что пока говорить об этом слишком рано: "Вполне могу сказать, что представители партии будут стартовать в Даугавпилсе. О лидерах и списках можно будет узнать не позднее дня подачи списков кандидатов в Центризбирком".

Член правления новой партии, бывший сопредседатель "Согласия" и депутат Рижской думы Андрис Морозов в свою очередь сообщил агентству LETA, что партия обязательно будет участвовать в выборах в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, а по поводу других самоуправлений в партии еще идут дискуссии. "Планы связаны преимущественно с Латгальским регионом, в том числе мы рассматриваем Резекне, может быть, Прейли и Екабпилс", - сказал он.

Морозов тоже заявил, что о лидерах списков пока слишком рано рассуждать.

Учредительное собрание новой партии состоялось 23 ноября в Даугавпилсском университете, в нем участвовало около 270 человек. В правление партии были избраны Элксниньш (председатель), Морозов и общественная активистка Анна Нарышкина, которая баллотировалась от "Согласия" на выборах в самоуправления в 2021 году.