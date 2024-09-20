Елгавская краевая дума избрала нового председателя

Он был единственным кандидатом на должность. Айнарс заручился поддержкой 12 коллег, а один был против. Действительными оказались 13 из 15 выделенных бюллетеней.

Айнарс заявил, что его приоритет - разрушить границы, добиться того, чтобы жители бывших Елгавского и Озолниекского краев смотрели друг на друга приветливо.

Новый председатель думы избран в день, установленный как крайний срок для предоставления объяснений Министерству умного управления и регионального развития о работе думы и неспособности избрать мэра в течение нескольких месяцев.

До сих пор заместитель председателя краевой думы Ирина Долгова ("Согласие") фактически исполняла обязанности мэра края, так как месяцами председателя думы у края не было после того, как 3 апреля ушел в отставку тогдашний председатель думы Мадар Ласманис ("Для развития Латвии").

Перед избранием Долговой была смещена с поста заместитель председателя думы Илзе Витола (ЛКС).