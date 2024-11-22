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Элементы Jumis – решение для полноценного управления бизнесом

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 14:26

Бизнес 0 комментариев

В честь своего 30-летия популярная в Латвии бухгалтерская программа Jumis выходит к пользователям в новом формате – под названием Jumis elementi. В настоящее время доступны три полезных модуля, которые вместе создают решение для полноценного управления бизнесом.

Первый элемент, Jumis Finance, представляет собой абсолютно новое современное решение для нужд компании. Этот облачный продукт позволяет удобно выставлять и обрабатывать счета, автоматически импортировать операции с подключенного банковского счета, автоматически учитывать и отражать в учёте основные средства, малоценное имущество, а также доходы и расходы будущих периодов. В Jumis Finance встроен инструмент для распознавания текста, который позволяет оцифровывать входящие документы. С помощью этого модуля отчёт по НДС можно подготовить и отправить в Службу государственных доходов (VID) всего в несколько нажатий мышкой.

Второй элемент, Jumis People, — это удобный инструмент для учёта сотрудников, расчёта заработной платы и налогов. Он позволяет импортировать данные о сотрудниках из системы EDS Службы государственных доходов, включая информацию об электронных налоговых книжках, льготах и больничных листах. Система автоматически рассчитывает зарплату и налоги для каждого сотрудника, учитывает накопленные дни отпуска, а также предоставляет удобное решение для учёта рабочего времени с индивидуальными графиками.

Третий элемент, Jumis My Assistant, — это помощник для сотрудников. На этом портале самообслуживания можно быстро просмотреть выписку о зарплате, подать документы на компенсацию расходов, а также оформить и согласовать отпуск.

«За последние 30 лет Jumis стал самой популярной бухгалтерской системой среди малых и средних предприятий Латвии, и это возлагает на нас ответственность постоянно адаптироваться к требованиям времени и вызовам. Как и крупные компании, сегмент МСП сталкивается с нехваткой рабочей силы, поэтому необходимо повышать производительность, чтобы сотрудники могли справляться со всеми задачами. Небольшим компаниям трудно привлекать IT-специалистов, поэтому им требуются системы, готовые к немедленному использованию, без необходимости установки или сложных настроек. Именно поэтому мы разработали Jumis elementi как максимально автоматизированные и простые в использовании решения, которые помогут сотрудникам тратить меньше времени на административные задачи и больше концентрироваться на своих основных обязанностях», — объясняет причины изменений руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Пользователи Jumis Finance также будут иметь круглосуточный доступ к поддержке виртуального помощника, а программы всегда будут соответствовать актуальным требованиям законодательства.

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