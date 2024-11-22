Элементы Jumis – решение для полноценного управления бизнесом

Первый элемент, Jumis Finance, представляет собой абсолютно новое современное решение для нужд компании. Этот облачный продукт позволяет удобно выставлять и обрабатывать счета, автоматически импортировать операции с подключенного банковского счета, автоматически учитывать и отражать в учёте основные средства, малоценное имущество, а также доходы и расходы будущих периодов. В Jumis Finance встроен инструмент для распознавания текста, который позволяет оцифровывать входящие документы. С помощью этого модуля отчёт по НДС можно подготовить и отправить в Службу государственных доходов (VID) всего в несколько нажатий мышкой.

Второй элемент, Jumis People, — это удобный инструмент для учёта сотрудников, расчёта заработной платы и налогов. Он позволяет импортировать данные о сотрудниках из системы EDS Службы государственных доходов, включая информацию об электронных налоговых книжках, льготах и больничных листах. Система автоматически рассчитывает зарплату и налоги для каждого сотрудника, учитывает накопленные дни отпуска, а также предоставляет удобное решение для учёта рабочего времени с индивидуальными графиками.

Третий элемент, Jumis My Assistant, — это помощник для сотрудников. На этом портале самообслуживания можно быстро просмотреть выписку о зарплате, подать документы на компенсацию расходов, а также оформить и согласовать отпуск.

«За последние 30 лет Jumis стал самой популярной бухгалтерской системой среди малых и средних предприятий Латвии, и это возлагает на нас ответственность постоянно адаптироваться к требованиям времени и вызовам. Как и крупные компании, сегмент МСП сталкивается с нехваткой рабочей силы, поэтому необходимо повышать производительность, чтобы сотрудники могли справляться со всеми задачами. Небольшим компаниям трудно привлекать IT-специалистов, поэтому им требуются системы, готовые к немедленному использованию, без необходимости установки или сложных настроек. Именно поэтому мы разработали Jumis elementi как максимально автоматизированные и простые в использовании решения, которые помогут сотрудникам тратить меньше времени на административные задачи и больше концентрироваться на своих основных обязанностях», — объясняет причины изменений руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Пользователи Jumis Finance также будут иметь круглосуточный доступ к поддержке виртуального помощника, а программы всегда будут соответствовать актуальным требованиям законодательства.