Электромобили в Латвии не дешевле других: сколько и за что платить?

Важными факторами увеличения использования электромобилей являются меры государственной поддержки, уровень благосостояния населения, возможность недорого заряжать автомобиль дома и цена на электроэнергию в публичных пунктах зарядки.

По сравнению с другими европейскими странами в Латвии, как и в других странах Балтии, цена зарядки довольно высока. В зависимости от модели автомобиля и емкости аккумулятора зарядка электромобиля в публичных пунктах зарядки дороже, чем в других европейских странах.

По данным Европейской комиссии, средняя стоимость зарядки электромобиля "Nissan Leaf" на 100 километров пробега в публичных пунктах зарядки в Латвии и Литве составляет 10,82 евро, в Эстонии - 10,99 евро, тогда как в Германии - 9,82 евро, в Польше - 7,39 евро, в Финляндии - 5,09 евро, а в Швеции - 8,49 евро.

Помимо стоимости самой электроэнергии, на цены зарядки могут влиять дополнительные расходы, такие как плата за время, абонентская плата и др. Также на расходы по содержанию электромобиля влияет погода (в холодную погоду аккумуляторы разряжаются быстрее), стиль вождения и езда по городу или шоссе.

(Diena)