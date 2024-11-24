Электрички новые, а перроны старые: модернизация зависла из-за Rail Baltica, но решение есть. Временное

Временные платформы необходимы еще на 9 станциях, модернизация которых предусмотрена в рамках проекта Rail Baltica, поскольку работы задерживаются. Это Центральный вокзал в Риге, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Решения вопроса для того, чтобы сделать посадку в поезд удобнее, необходимы также на таких станциях, как Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Они не были включены в проект модернизации перронов, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

Latvijas dzelzceļš планирует установить на этих 15 станциях деревянные возвышения высотой 55 см, чтобы посадка в новые электропоезда стала удобной и безопасной.

Сейчас высокие перроны доступны на 19 станциях из включенных в проект 48, причем 6 из них находятся на Елгавской линии, 13 - на Саулкрастской.

Удобного доступа до сих пор нет и на Центральном вокзале в Риге, где пассажирам довольно трудно садиться в новые поезда и выходить из них, поскольку перроны низкие, к тому же до них надо добираться по крутой лестнице на высоту примерно второго этажа.

Примерно та же самая ситуация имеет место на довольно широко используемых станциях Торнякалнс и Засулаукс, где тоже низкие перроны и затруднена посадка на поезда. Модернизация в ближайшее время там тоже не ожидается, поскольку ее, как и на Центральном вокзале, планируется проводить только в рамках проекта Rail Baltica, будущее которого ныне весьма туманно.