Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta

Электрички новые, а перроны старые: модернизация зависла из-за Rail Baltica, но решение есть. Временное

Редакция PRESS 24 ноября, 2024 12:50

Важно 0 комментариев

Фото LETA.

Новых перронов скоро ждать не стоит - Latvijas dzelzceļš планирует до середины следующего года установить временные платформы на 15 станциях, не включенных в проект модернизации, пишет Jauns.lv.

Временные платформы необходимы еще на 9 станциях, модернизация которых предусмотрена в рамках проекта Rail Baltica, поскольку работы задерживаются. Это Центральный вокзал в Риге, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Решения вопроса для того, чтобы сделать посадку в поезд удобнее, необходимы также на таких станциях, как Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Они не были включены в проект модернизации перронов, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

Latvijas dzelzceļš планирует установить на этих 15 станциях деревянные возвышения высотой 55 см, чтобы посадка в новые электропоезда стала удобной и безопасной.

Сейчас высокие перроны доступны на 19 станциях из включенных в проект 48, причем 6 из них находятся на Елгавской линии, 13 - на Саулкрастской.

Удобного доступа до сих пор нет и на Центральном вокзале в Риге, где пассажирам довольно трудно садиться в новые поезда и выходить из них, поскольку перроны низкие, к тому же до них надо добираться по крутой лестнице на высоту примерно второго этажа.

Примерно та же самая ситуация имеет место на довольно широко используемых станциях Торнякалнс и Засулаукс, где тоже низкие перроны и затруднена посадка на поезда. Модернизация в ближайшее время там тоже не ожидается, поскольку ее, как и на Центральном вокзале, планируется проводить только в рамках проекта Rail Baltica, будущее которого ныне весьма туманно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 41 реакций
Комментарии (0) 41 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Распорет Латвию по швам!» — в соцсетях раскопали старый пост Силини о мигрантах, и поднялась буря

Важно 13:21

Важно 0 комментариев

Вопрос иммигрантов в обществе по-прежнему чувствителен. Еще недавно писали о 25 иммигрантах, пытавшихся проникнуть в Латвию нелегально, но многие граждане третьих стран уже живут в Латвии, работают здесь, чаще всего в сфере обслуживания, курьерами, и вопрос, будет ли их в стране становиться больше, конечно же, является политическим, пишет la.lv.

Вопрос иммигрантов в обществе по-прежнему чувствителен. Еще недавно писали о 25 иммигрантах, пытавшихся проникнуть в Латвию нелегально, но многие граждане третьих стран уже живут в Латвии, работают здесь, чаще всего в сфере обслуживания, курьерами, и вопрос, будет ли их в стране становиться больше, конечно же, является политическим, пишет la.lv.

Читать

Глава МИД Франции: в вопросе поддержки Украины «красных линий» нет

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Читать

Китайские хакеры могли шпионить за 150 политиками из США

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Об этом телеканалу CNN рассказал сенатор Марк Уорнер. По его словам, число жертв может быть гораздо больше.

Об этом телеканалу CNN рассказал сенатор Марк Уорнер. По его словам, число жертв может быть гораздо больше.

Читать

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сократит тысячи рабочих мест

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сокращает тысячи рабочих мест, ссылаясь на стагнацию спроса на автомобили и новые технологии.

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сокращает тысячи рабочих мест, ссылаясь на стагнацию спроса на автомобили и новые технологии.

Читать

Уже скоро: напоминаем, что в портал latvija.lv нельзя будет зайти через интернет-банк; как тут быть?

Важно 10:54

Важно 0 комментариев

Многим латвийцам и иностранцам с 1 января придется столкнуться с сюрпризом: к порталу услуг государственного управления latvija.lv нельзя будет подключиться самым популярным сейчас способом - через интернет-банк. Поэтому лучше заблаговременно разобраться, что происходит, и действовать так, чтобы возникало поменьше неудобств, пишет в "Неаткариге" Марис Краутманис.

Многим латвийцам и иностранцам с 1 января придется столкнуться с сюрпризом: к порталу услуг государственного управления latvija.lv нельзя будет подключиться самым популярным сейчас способом - через интернет-банк. Поэтому лучше заблаговременно разобраться, что происходит, и действовать так, чтобы возникало поменьше неудобств, пишет в "Неаткариге" Марис Краутманис.

Читать

Директор Domina Shopping назвала предложение закрывать супермаркеты по воскресеньям опрометчивым

Бизнес 10:34

Бизнес 0 комментариев

Предложение председателя правления общества "Крестьянский сейм" Юриса Лаздиньша закрывать супермаркеты по воскресеньям является опрометчивым и необоснованным. Такое мнение агентству LETA высказала директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце.

Предложение председателя правления общества "Крестьянский сейм" Юриса Лаздиньша закрывать супермаркеты по воскресеньям является опрометчивым и необоснованным. Такое мнение агентству LETA высказала директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце.

Читать