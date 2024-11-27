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Эксперты оценивают готовность критической инфраструктуры Латвии к гибридным атакам

© LETA 27 ноября, 2024 10:30

Новости Латвии 0 комментариев

С начала вторжения России в Украину многие европейские страны подверглись различным гибридным атакам. Повреждение телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и усиление давления со стороны нелегальных мигрантов - лишь некоторые из них. И хотя в последние годы разработчики критической инфраструктуры приняли много мер для обеспечения безопасности, расслабляться нельзя.

"Дьявол не дремлет - постоянно изобретаются новые методы, как взломать системы", - сказал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов в программе "Spried ar Delfi". Системы безопасности и защитные механизмы, которые сегодня используются в авиационной отрасли, были внедрены еще до вторжения России в Украину и достаточно надежны, заверил он. Инфраструктура Рижского аэропорта защищена не только от гибридных атак, но и от физического вторжения.

Председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Гиртс Озолс, говоря о том, насколько страны Балтии уязвимы технологически, отметил, что проблемы связаны с их географическим положением - с одной стороны у них очень протяженная граница с недружественными странами, с другой - протяженная морская граница. Поэтому, когда речь идет о физическом размещении инфраструктуры, всегда будет возникать дилемма между тем, как эффективно ее одновременно централизовать и децентрализовать. По словам Озолса, в последние годы многие страны изменили концепции, как и где хранить критически важные данные, поскольку изменились взгляды на то, что является или не является безопасным.

"Если пять-шесть лет назад существовало мнение, что мы можем решить многие проблемы с помощью глобальных облачных технологий и т. п., то в контексте безопасности эти концепции теперь переосмыслены. Многие страны пришли к тому, что необходимо иметь географически разбросанные решения - как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Озолс.

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