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Эксперт: в отпуске нужно быть готовым к неожиданным расходам

© LETA 21 октября, 2024 08:34

Бизнес 0 комментариев

Отправляясь в путешествие с детьми в предстоящие школьные каникулы родителям стоит не забывать о финансовой осторожности и учесть способные возникнуть в поездке неожиданные расходы.

О том, как избежать лишних трат и финансовых потерь, в комментарии для BNS пишет руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. 

По словам эксперта, важно не только придерживаться бюджета, но и учитывать возможных мошенников, а также убытки, связанные, например, с потерей багажа или отменой поездки, особенно в случае путешествий за границу: «Нельзя забывать о страховании путешествий, даже если поездка короткая или вы отправляетесь в соседнюю страну. Другой вариант – приобрести тур таким образом, чтобы он покрывался страховкой, привязанной к вашей банковской карте. У многих банков такая страховка прилагается к карте – это стоит проверить в своем банке».

Важно составить бюджет и запасной план. "Сначала составьте бюджет поездки, включив как плановые, так и непредвиденные расходы. Хорошее правило – добавить к планируемым затратам примерно 10–20% на случай непредвиденных расходов, таких как медицинские или транспортные траты", - пояснила Хакиайнен.

Для надежности стоит использовать лимиты банковских карт. "Если вы планируете использовать за границей банковскую карту, подумайте о том, чтобы установить лимиты. Это поможет оставаться в рамках бюджета и защитит вас, если карта попадет в чужие руки, поскольку с нее будет невозможно сразу снять крупные суммы", - отметила эксперт.

По словам Хакиайнен, следует пользоваться безопасными платформами. Для бронирования жилья и покупки билетов на экскурсии или в музеи лучше использовать только безопасные сайты самих учреждений или надежных и проверенных посредников.

"Хотя иногда на неизвестных сайтах можно найти дешевые предложения, риск столкнуться с мошенничеством просто не стоит возможной выгоды", - добавила Хакиайнен.

Безопаснее хранить деньги в нескольких местах. "Если вы носите с собой наличные, разделите их на несколько частей – например, одну часть храните в кошельке, а другую в сейфе в отеле. Также стоит держать одну из банковских карт отдельно, чтобы в случае утери одной карты у вас был резервный вариант", - напомнила она.

Стоит вместо путешествия использовать местные скидки. "Если поездку за границу вы не планируете, обязательно проверьте предложения музеев, центров и молодежных организаций в собственном городе. Часто на школьных каникулах они предлагают скидки или семейные билеты, которые помогут уменьшить расходы", - рассказала Марина Хакиайнен.

Можно как вариант стать туристом в своем городе или отправиться в поход. "Если вы не можете поехать в путешествие, но живете в крупном городе, можно выбрать какой-нибудь приятный район, куда вы обычно редко попадаете, и исследовать его вместе с детьми. Осенью также можно насладиться природой, отправившись в семейный поход. Среди маршрутов RMK можно выбрать наиболее подходящий для вас и ваших детей по длине и местоположению", - предложила эксперт. 

Еще одна возможность - вместе заняться волонтерской работой. "Хороший способ обеспечить детям новый опыт, научить их заботе и провести время с пользой – вместе заняться волонтерской работой: в собственном районе или в другом месте. Возможности зависят от возраста детей, но на порталах для волонтеров можно найти много предложений для молодежи", - отметила Хакиайнен. 

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Комментарии (0) 3 реакций
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