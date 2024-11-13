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Эксперт не исключает, что Латвии придется платить пенсии, увеличивая госдолг

© LETA 13 ноября, 2024 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

Иллюстративное фото

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

В сентябре министр благосостояния Улдис Аугулис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что у министерства с Банком Латвии и финансовым сектором начаты переговоры о возможности сделать 2-й пенсионный уровень в Латвии добровольным. Председатель правления "SEB Investment Management" Янис Розенфелдс уточняет: утверждение о том, что "переговоры начаты", не соответствует действительности, поскольку до сих пор было выражено лишь желание начать в следующем году переговоры по этому вопросу, и пока неизвестно, какие модели будут предложены.

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте также отметила, что возможные дискуссии об изменении 2-го пенсионного уровня станут вопросом первой половины следующего года.

"Даже независимо от того, будет ли реализация добровольного участия во 2-м пенсионном уровне похожа на эстонскую модель или нет, хорошей идеей это трудно назвать, поскольку жители создают добровольные накопления в Латвии очень вяло. Это хорошо иллюстрирует 3-й пенсионный уровень, на котором у каждого есть возможность создавать дополнительные добровольные накопления для пенсии", - говорит Розенфелдс. На 2-м пенсионном уровне более 1,3 млн участников, в то время как на 3-м пенсионном уровне их в три раза меньше - 421 тыс. Участники 2-го пенсионного уровня Латвии накопили 8,6 млрд евро, а на 3-м уровне участники накопили почти 850 млн евро.

"Если бы мы сделали 2-й пенсионный уровень добровольным, большее бремя возложили бы на 1-й уровень, который предусматривает, что будущим пенсионерам пенсии будут платить будущие работники. На этом уровне ничего не накапливается, он зависит от налоговых поступлений", - пояснил руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. Следует учитывать, что в будущем занятость в Латвии уменьшится и число пенсионеров возрастет, поэтому из налогов такие большие пенсии выплачивать уже будет нельзя. Тогда, возможно, придется поднимать пенсионный возраст или платить пенсии за счет госдолга, но это не долгосрочное решение.

"Учитывая, что с созданием добровольных накоплений в Латвии не складывается, очевидно, что, сделав и 2-й пенсионный уровень добровольным, государство создало бы себе сложности в будущем: ослепленные краткосрочной выгодой, жители переложили бы проблему на будущие поколения политиков и будущих налогоплательщиков", - заключает Розенфелдс.

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