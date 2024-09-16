В программе шла речь о латышском языке и рынке труда, в том числе о требовании указывать в объявлениях о работе обоснование, почему на этой самой работе требуются знания иностранного языка.

Пумпурс считает, что ситуация сложнее, чем нам кажется: "Человек должен получать благодарность, компенсацию, бонус или что-то еще, если он знает эти языки - не только русский, но и немецкий, английский, французский... Чем больше языков он знает, тем лучшим специалистом с лучшей зарплатой он должен быть. Например, я не специалист в розничной торговле и не сумею о ней говорить, но в полиции, особенно в криминальной, ты не можешь быть хорошим полицейским, если не знаешь русского. Конечно, английский ты тоже должен знать!"

Эксперт обосновал свою мысль следующим образом: "В наших географических условиях без русского языка ты не можешь быть хорошим [полицейским]. Если мы не понимаем такой пример, давайте перенесемся в Калифорнию - в Лос-Анджелесе невозможно быть хорошим полицейским, если ты не знаешь испанского. И тебе при поступлении в полицию никто не говорит, что надо знать испанский. Нет! Но если ты его знаешь - снимаю шляпу! Доплата за это, так как ты способен общаться с преступниками, которые там в основном говорят по-испански".

Мы в Латвии тоже должны считаться с тем, что преступники говорят по-русски: "Так же и у нас, как бы там ни было, я осмелюсь сказать, что по-прежнему большинство преступников - часть их - все же говорит по-русски. И если ты не владеешь [русским], ты не можешь полноценно работать, а переводчик поможет не всегда. Так что это непросто", - подытожил Пумпурс свою речь, обсуждая необходимость русского языка на рынке труда, чтобы общаться, например, с деятелями уголовного мира и раскрывать преступления.